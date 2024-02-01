Опоздал: пассажир выбежал на взлетно-посадочную полосу, догоняя свой самолет (видео)

Правоохранители сообщили, что у мужчины был билет. Он самовольно выбежал через служебные двери аэропорта.

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В аэропорту Лос-Анджелеса, что в США, произошла чрезвычайная ситуация: пассажир, который опоздал на свой рейс, выбежал на взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает издание Mirror.

На видео, опубликованном в YouTube, можно увидеть мужчину, который бежит рядом с самолетами Singapore Airlines и American Airlines, идущими на взлет.

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"Я увидел, как кто-то выбегает на взлетно-посадочную полосу. Вы можете в это поверить? И тут вдруг появляется полиция, все кишит", — отметил автор короткого ролика в соцсетях.

После этого к терминалу Брэдли Вест, где обслуживаются международные и внутренние рейсы, прибыли сотрудники полиции и задержали нарушителя.

Правоохранители сообщили, что у пассажира был билет. Он самовольно выбежал через служебные двери аэропорта.

Неизвестно, повлиял ли этот инцидент на работу аэропорта.

Пассажир опоздал на свой рейс Фото: Twitter

К слову, аэропорт Лос-Анджелеса — один из самых загруженных аэропортов мира. Там даже есть отдельный частный терминал, где гостей обслуживают по высшему разряду. The Private Suite оборудован собственной зоной таможенного контроля, а также отдельными выходами на посадку, поэтому пассажирам не приходится сталкиваться с обычными очередями или толпами. Кроме того, клиенты получают частный номер с двуспальной кроватью, отдельной ванной комнатой и даже кладовой для еды, чтобы подкрепиться перед долгим перелетом.

Кстати, курьезные случаи в аэропортах случаются едва ли не ежедневно.

Ранее Фокус писал о том, как 43-летнего Кристофера Томсона из Великобритании сняли с самолета из-за хулиганства на борту, а также оскорбление пилота. Перед вылетом из аэропорта Манчестера пьяный Кристофер, который вместе с женой летел на медовый месяц, начал курить электронную сигарету в салоне и не обращал внимания на замечания членов экипажа.

Кроме того, курьезный случай произошел с рейсом авиакомпании Virgin Atlantic по маршруту Нью-Йорк — Манчестер. За несколько минут до взлета напуганный пассажир заметил, что на крыле самолета нет нескольких винтов, и решил сообщить об этом экипажу. Рейс был отменен для проведения дополнительного технического осмотра, чтобы у инженеров было время для проверок.