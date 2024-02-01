Готовы провести жизнь вместе: 103-летний мужчина женился на 49-летней женщине (видео)

Солидная разница в возрасте не помешала пожилому Хабибу Назару найти свое счастье и жениться в третий раз.

Related video

В Индии 103-летний Хабиб Назар, который проживает в окрестностях города Бхопал, женился на женщине по имени Фироз Яхан, которая более чем в два раза младше него. Об этом пишет India Times.

Для мужчины это уже третий брак, его новая спутница жизни ухаживает за ним, поскольку у него не осталось близких.

Назар и Яхан вступили в брак еще в прошлом году, однако видеозапись их свадебной церемонии стала вирусным хитом в соцсетях лишь в январе 2024 года.

Для мужчины это уже третий брак, предварительно он дважды становился вдовцом. Он заявил, что ни в чем не испытывает недостатка, однако ощущает себя одиноким. Фироз Яхан вышла замуж во второй раз, ей было 49 лет на момент свадьбы.

Издание отмечает, что женщина согласилась на брак с 103-летним мужчиной, поскольку у него не было близких, которые могли бы позаботиться о нем. Яхан подчеркнула, что решение выйти замуж она приняла по собственной воле и никто не оказывал на нее давления.

Кроме этого, новая жена Назара отметила, что ее супруг находится в прекрасном здоровье и не имеет никаких проблем. Несмотря на значительную разницу в возрасте, молодожены счастливы и готовы провести оставшуюся жизнь вместе.

Ранее Фокус сообщал, что похожие, как две капли воды, сестры встречаются с братьями-близнецами. Девушки стали интернет-сенсацией, после того как поделились историей своих отношений. Сейчас они активно ведут свои соцсети.

Также стало известно, что женщина развелась с мужем через 48 часов после свадьбы. Мужчина по имени Джейк начал смотреть видео со свадебными розыгрышами в преддверии свадебной церемонии и несмотря на обещание не делать ничего подобного, проигнорировал просьбу возлюбленной.