Готові провести життя разом: 103-річний чоловік одружився з 49-річною жінкою (відео)

Солідна різниця у віці не завадила літньому Хабібу Назару знайти своє щастя та одружитися втретє.

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В Індії 103-річний Хабіб Назар, який проживає в околицях міста Бхопал, одружився з жінкою на ім'я Фіроз Яхан, яка більш ніж удвічі молодша за нього. Про це пише India Times.

Для чоловіка це вже третій шлюб, його нова супутниця життя доглядає за ним, оскільки в нього не залишилося близьких.

Назар і Яхан одружилися ще торік, проте відеозапис їхньої весільної церемонії став вірусним хітом у соцмережах лише в січні 2024 року.

Для чоловіка це вже третій шлюб, попередньо він двічі ставав вдівцем. Він заявив, що ні в чому не відчуває нестачі, проте почувається самотнім. Фіроз Яхан вийшла заміж вдруге, їй було 49 років на момент весілля.

Видання зазначає, що жінка погодилася на шлюб зі 103-річним чоловіком, оскільки у нього не було близьких, які могли б подбати про нього. Яхан наголосила, що рішення вийти заміж вона ухвалила з власної волі і ніхто не чинив на неї тиску.

Крім того, нова дружина Назара зазначила, що її чоловік перебуває в прекрасному здоров'ї й не має жодних проблем. Попри значну різницю у віці, молодята щасливі та готові провести решту життя разом.

Раніше Фокус повідомляв, що схожі, як дві краплі води, сестри зустрічаються з братами-близнюками. Дівчата стали інтернет-сенсацією, після того, як поділилися історією своїх стосунків. Зараз вони активно ведуть свої соцмережі.

Також стало відомо, що жінка розлучилася з чоловіком через 48 годин після весілля. Чоловік на ім'я Джейк почав дивитися відео з весільними розіграшами напередодні весільної церемонії та, попри обіцянку не робити нічого подібного, проігнорував прохання коханої.