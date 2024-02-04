Не все герои носят костюм: посетители сауны на воде спасли людей из тонущей машины (видео)

Когда машина пошла ко дну, двое пассажиров смогли вылезти из салона и оказались на крыше авто. В этот момент плот с сауной уже направлялся к ним.

Related video

В Дании посетители плавучей сауны в норвежском фьорде спасли двух человек, чей автомобиль Tesla погрузился в воду. Об этом пишет AP.

Не все герои носят плащи. Некоторые вообще ничего не носят. Посетители плавучей сауны в норвежском фьорде спасали двух человек, чья машина упала в воду, окутавшись лишь полотенцами.

В четверг, 1 февраля, автомобиль Tesla съехал с причала в Акерсшусстранде, районе, где корабли пришвартовываются у подножия живописной средневековой крепости и замка норвежской столицы Осло. Очевидец происшествия рассказал, что видел, как автомобиль остановился, а затем внезапно ускорился и оказался в воде. Местные СМИ сообщают, что водитель думал, что его транспортное средство находится на парковке, когда нажал на педаль газа.

Позднее автомобиль смогли достать из воды Фото: SWNS

Когда машина пошла ко дну, двое пассажиров смогли вылезти из салона и оказались на крыше машины. В этот момент плот с сауной уже направлялся к ним.

"Я дал полный газ в сторону людей, которые вылезали из машины, и добрался до них как раз в тот момент, когда машина пошла ко дну. С помощью двух гостей в полотенцах мы подняли их на борт. Они согрелись в сауне", — рассказал шкипер Николэй Нордал.

Позднее автомобиль смогли достать из воды.

Издание отмечает, что деревянные плоты-сауны, которые курсируют по фьорду в Осло, работают на электричестве, что позволяет людям спокойно заниматься любимым скандинавским развлечением, наслаждаясь природными красотами местности и, возможно, окунаясь в ледяную воду.

Ранее Фокус сообщал, что американец хранил в гараже инертную ядерную ракету. Мужчина, который не захотел называть своего имени, рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что она принадлежала умершему соседу. После этого полиция направила саперов к его дому.

Также стало известно, что 3-летний мальчик улизнул от отца и застрял в игровом автомате. Тимоти Хоппер не заметил, как его сын незаметно для него оказался в ловушке за стеклом. Мальчик провел внутри с игрушками около 10-15 минут.