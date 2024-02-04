Чувствует запах и вкус: слепой мужчина поделился тем, что он "видит" в своих снах (видео)

Слепой с рождения мужчина утверждает, что его сны отличаются от того, что видят зрячие люди во время отдыха. Его рассказ вызвал большой ажиотаж в соцсетях.

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Кинокритик Томми Эдисон, который родился слепым, поделился в социальных сетях тем, что он видит во сне, заставив людей задуматься о своих собственных мечтах. Ролик со своим рассказом мужчина опубликовал в Instagram.

Слепой с рождения человек, рассказал о том, как он "видит" сны. Кинокритик Томми Эдисон часто отвечает в Instagram на вопросы своих 115 тысяч подписчиков о его состоянии. Мужчина отметил, что один из самых популярных вопросов, который ему задают, это как слепые люди видят сны.

"Я слепой с рождения, поэтому никогда ничего не видел в своей жизни. Я думаю, что, поскольку мне не знаком реальный мир, мое подсознание тоже не знает, как это. Так что нет — я не вижу во сне. Для меня это происходит так, как происходит моя жизнь: запах, звук, вкус, прикосновение — вот и все. Так уж устроена наша жизнь: вы видите в жизни, значит, очевидно, это же вы видите и во сне", — рассказал Томми.

По его словам, сны — это просто игра подсознания человека с самим собой. Томми также отметил, что ему часто снится сны, в которых он оказывается в разных местах.

"Внезапно мне исполняется 7 лет, странно, но в этом и заключается веселье снов, верно? Это не как в телевизоре, когда арфа начинает играть — мои дневные сны крутые, и я люблю их ощущать", — добавил кинокритик.

Подобный рассказ о сновидениях вызвал немалый ажиотаж и многие зрители были заинтригованы, желая узнать больше.

"Подождите, а во сне можно чувствовать запахи и прикосновения? Я не могу — я только вижу и слышу", "Мне любопытно: фильмы ужасов страшнее, когда в них нет визуального ряда? Музыка и напряжение кажутся такими важными в фильмах ужасов", "Многие из нас с таким нетерпением и любопытством ждут, когда же вы узнаете, какова ваша жизнь", — писали люди в комментариях к видео.

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