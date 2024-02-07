Школьник выловил гигантскую 250-килограммовую рыбу (фото)

По закону, групера-голиафа нужно обязательно отпустить на волю живым и невредимым.

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17-летний Айзек Фрэнсис, ученик старших классов средней школы Ривервью, выловил 250-килограммового групера-голиафа во время рыбалки на Черепашьем пляже в Сарасоте, штат Флорида (США). Это стало самым большим уловом в его жизни, сообщает издание Mirror.

Отец Айзека, Стю Фрэнсис, рассказал местным журналистам, что его сын назвал эту рыбу своей "счастливой находкой". Мальчик с детства увлекается рыбалкой, поэтому имеет много опыта.

Когда подросток выловил гигантскую рыбу, на пляже вместе с ним было несколько друзей, которые помогли вытащить "монстра" на берег. По закону Флориды, групера-голиафа нужно обязательно отпустить на волю живым и невредимым.

Айзек Фрэнсис выловил 250-килограммового групера-голиафа Фото: Tampa Bay Times

Кроме того, запрещено даже вытаскивать массивную рыбу из воды, поскольку ее скелетная структура не выдержит огромного веса и может получить смертельные травмы.

К слову, улов Айзека не является рекордом. Самый большой выловленный во Флориде групер-голиаф весил 680 килограммов. В целом эта рыба может вырастать до 8 футов в длину (2,4 м) и весить более 800 килограммов.

По словам экспертов, груперы-голиафы живут поодиночке и агрессивно защищают свою территорию. Их огромные удлиненные тела с пестрой окраской от желто-коричневого до серого цвета с темными пятнами идеально подходят для жизни у скалистого побережья.

Большинство этих рыб начинают жизнь самками, а затем становятся самцами, хотя до сих пор идут споры о том, являются ли они гермафродитами.

По закону Флориды, групера-голиафа нужно обязательно отпустить на волю живым и невредимым. Фото: Tampa Bay Times

Напомним, ранее Фокус писал о 34-летнем рыбаке Гекторе Родригесе, который выловил редкого атлантического лосося во время рыбалки в Лондоне. Это одна из первых подобных находок за последние 200 лет. Мужчина поймал эту 3-фунтовую (1,36 кг) рыбу в притоке Темзы — реке Вондл. Теперь экологи надеются, что популяция атлантического лосося, который находится под угрозой вымирания, возможно, со временем восстанавливается в этом водоеме.

Кроме того, 17-летний подросток, который называет себя "рыбным бандитом", был арестован за привязывание рыбы с сигаретами во рту к банкоматам и другим поверхностям в публичных местах. Парень снимал видео своих выходок и публиковал их в социальных сетях.