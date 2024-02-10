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МирФан

Многодетная мать, которая спасла жизнь незнакомцу, вышла замуж за его брата (фото)

Донорство почки, трансплантация органов, спасение, истории любви, чувства, судьбоносные встречи, США, фото
Фото: Hayley Milks | Хейли Милкс со своим возлюбленным

Влюбленные говорят, что между ними сразу вспыхнули романтические чувства.

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41-летняя многодетная мать Хейли Милкс из Флориды, что в США, решила стать донором для незнакомца и благодаря этому нашла любовь всей своей жизни. Об их истории написало издание Tampa Bay Times.

Хейли говорит, что однажды листала Instagram и случайно наткнулась на пост о поиске донора почки для 29-летнего Дэвида Монтото.

"С меня хватит. Дэвид — мой жених. В 2012 году ему пересадили почку и поджелудочную железу из-за осложнений, вызванных диабетом 1-го типа. Прошло три года, но орган не прижился. С тех пор ему делают диализ три дня в неделю, и с каждым разом он чувствует себя все хуже и хуже... Если кто-то желает стать донором, пожалуйста, напишите мне", — говорилось в том сообщении.

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Несмотря на проблемы после тяжелого развода, Милкс таки решилась помочь незнакомцу. Она связалась с семьей Монтото, прошла все необходимые медобследования и в мае 2019 года пережила операцию по трансплантации.

Однажды в больницу к Хейли наведался 40-летний брат Дэвида — Уильям. Между ними сразу вспыхнули романтические чувства, несмотря на то, что мужчина уже имел троих детей, а у Хейли есть четверо собственных.

Донорство почки, трансплантация органов, спасение, истории любви, чувства, судьбоносные встречи, США, фото Fullscreen
Несмотря на проблемы после тяжелого развода, Милкс таки решилась помочь незнакомцу
Фото: Hayley Milks

"Когда мы начали разговаривать, все как будто развеялось. Я не хотел уходить и только искал повод, чтобы вернуться. Открыл дверь и спросил, есть ли у них разрешение на парковку возле больницы. Это первое, что пришло мне в голову", — смеется Уильям, вспоминая судьбоносное знакомство.

Несмотря на послеоперационное состояние, Милкс ответила довольно дерзко.

"Откуда мне, черт возьми, знать? Я только что отдала почку", — сказала она.

После этого пара начала встречаться, влюбившись друг в друга.

Донорство почки, трансплантация органов, спасение, истории любви, чувства, судьбоносные встречи, США, фото Fullscreen
В 2022 году пара обручилась, а в этом году поженилась.
Фото: Hayley Milks
Донорство почки, трансплантация органов, спасение, истории любви, чувства, судьбоносные встречи, США, фото Fullscreen
В 2022 году пара обручилась, а в этом году поженилась.
Фото: Hayley Milks

Когда во время пандемии Уильям потерял работу, им было совсем непросто, но со временем все наладилось — мужчина снова трудоустроился, а Хейли занялась собственным ювелирным бизнесом.

В 2022 году пара обручилась, а в этом году поженилась.

Напомним, ранее Фокус писал о 62-летней женщине, которая подала иск в Верховный суд Западной Австралии, чтобы получить разрешение на посмертное извлечение спермы из тела ее мужа. Истица стремится таким образом родить потомка, ведь ее взрослые дети трагически погибли.