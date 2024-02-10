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Багатодітна матір, яка врятувала життя незнайомцю, вийшла заміж за його брата (фото)

Донорство нирки, трансплантація органів, порятунок, історії кохання, почуття, доленосні зустрічі, США, фото
Фото: Hayley Milks | Хейлі Мілкс зі своїм коханим

Закохані кажуть, що між ними відразу спалахнули романтичні почуття.

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41-річна багатодітна матір Хейлі Мілкс з Флориди, що в США, вирішила стати донором для незнайомця й завдяки цьому знайшла кохання всього свого життя. Про їхню історію написало видання Tampa Bay Times.

Хейлі каже, що одного разу гортала Instagram й випадково натрапила на пост про пошук донора нирки для 29-річного Девіда Монтото.

"З мене досить. Девід — мій наречений. У 2012 році йому пересадили нирку та підшлункову залозу через ускладнення, спричинені діабетом 1-го типу. Минуло три роки, але орган не прижився. Відтоді йому роблять діаліз три дні на тиждень, і з кожним разом він відчуває себе все гірше й гірше… Якщо хтось бажає стати донором, будь ласка, напишіть мені", — йшлося у тому повідомленні.

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Попри проблеми після важкого розлучення, Мілкс таки наважилась допомогти незнайомцю. Вона зв'язалась із сім'єю Монтото, пройшла усі необхідні медобстеження й у травні 2019 року пережила операцію з трансплантації.

Одного дня у лікарню до Хейлі навідався 40-річний брат Девіда — Вільям. Між ними одразу спалахнули романтичні почуття, попри те, що чоловік уже мав трьох дітей, а у Хейлі є четверо власних.

Донорство нирки, трансплантація органів, порятунок, історії кохання, почуття, доленосні зустрічі, США, фото Fullscreen
Попри проблеми після важкого розлучення, Мілкс таки наважилась допомогти незнайомцю
Фото: Hayley Milks

"Коли ми почали розмовляти, все ніби розвіялося. Я не хотів йти й тільки шукав привід, аби повернутися. Відчинив їй двері й запитав, чи є у них дозвіл на паркування біля лікарні. Це перше, що спало мені на думку", — сміється Вільям, згадуючи доленосне знайомство.

Попри післяопераційний стан, Мілкс відповіла досить різко та зухвало.

"Звідки мені, трясця, знати? Я щойно віддала нирку", — сказала вона.

Після цього пара почала зустрічатися, закохавшись одне в одного.

Донорство нирки, трансплантація органів, порятунок, історії кохання, почуття, доленосні зустрічі, США, фото Fullscreen
У 2022 році пара заручилась, а цьогоріч одружилась.
Фото: Hayley Milks
Донорство нирки, трансплантація органів, порятунок, історії кохання, почуття, доленосні зустрічі, США, фото Fullscreen
У 2022 році пара заручилась, а цьогоріч одружилась.
Фото: Hayley Milks

Коли під час пандемії Вільям втратив роботу, їм було зовсім непросто, але з часом все налагодилось — чоловік знову працевлаштувався, а Хейлі зайнялась власним ювелірним бізнесом.

У 2022 році пара заручилась, а цьогоріч одружилась.

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