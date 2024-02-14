3 вопроса на пути к миллиону: победитель шоу ответил без вариантов (фото)

Самыми трудными в "Кто хочет стать миллионером" считаются последние три вопроса. Учитель сорвал джекпот, когда дал правильные ответы, даже не воспользовавшись выбором из вариантов.

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Победитель шоу "Кто хочет стать миллионером" сорвал джекпот, ответив на последние три вопроса мгновенно. В The Mirror 13 февраля опубликовали эти вопросы, чтобы каждый мог проверить себя, смог ли бы также выиграть в тот день миллион.

Участник, о котором идет речь, ответил на 13 из 15 вопросов, не выбирая среди подготовленных вариантов. Однако последние три из них считаются самыми сложными. Несмотря на то, что последние вопросы известны как тяжелые, победитель смог дать ответ и на них еще до того, как появились варианты.

Шоу "Кто хочет стать миллионером" — это большая викторина. Участники отвечают на вопросы, составленные на основе общих знаний. К каждому предлагают варианты ответов.

За всю историю проекта сорвать джекпот удалось лишь нескольким участникам. За каждый вопрос, на который правильно ответили, добавляется определенная сумма. Чем больше заработал человек, тем больше у него соблазн забрать деньги и уйти, не потеряв все из-за роковой ошибки.

В сентябре 2020 года учитель Дональд Фир стал шестым победителем шоу. До этого никому не удавалось сорвать джекпот в течение 14 лет. Фир использовал только один из четырех "спасательных кругов" и ответил на 15 вопросов всего за 20 минут.

"Из 15 вопросов, я знал, вероятно, 13 непосредственно перед появлением вариантов. Это включало вопросы на миллион фунтов стерлингов, 500 000 фунтов стерлингов и 250 000 фунтов стерлингов. Это очень легко, если знать ответы", — поделился учитель-миллионер.

Дональд Фир с ведущим шоу "Кто хочет стать миллионером" Фото: Stellify Media

В СМИ опубликовали три вопроса, для ответа на которые Фиру даже не понадобились варианты. Вы можете проверить, смогли ли бы также дать ответ и претендовать на выигрыш.

Вопрос на 250 000 фунтов: Какое из этих китообразных классифицируется как "зубатый кит"?

Вопрос на 500 000 фунтов: Кто единственный британский политик, который занимал все четыре "большие государственные должности" в течение своей карьеры?

Вопрос на миллион фунтов: Какой пират погиб в 1718 году в битве у побережья современной Северной Каролины в 1718 году?

Смогли бы вы, как и Фир, ответить без вариантов?

Если варианты все же нужны, вот они:

лучеперый кит, малый кит, кашалот, горбатый кит;

Дэвид Ллойд Джордж, Гарольд Уилсон, Джеймс Каллаган, Джон Мейджор;

Калико Джек, Черная Борода, Бартоломью Робертс, Капитан Кидд.

Если вы не хотите видеть спойлеры, остановитесь здесь.

Правильные ответы:

Кашалот Джеймс Каллаган Черная борода

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