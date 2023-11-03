"Худший в истории" участник популярной телевикторины обманул семью на 4,5 млн фунтов

Парень, ставший худшим участником шоу "Кто хочет стать миллионером?", был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах.

Related video

75-летний Джефф Арунделл из Великобритании стал известен после того, как его выгнали из шоу "Кто хочет стать миллионером?" на стадии вопроса ценой в 4 тысячи фунтов стерлингов. К тому моменту он уже использовал все возможные подсказки и потерпел неудачу. Об этом пишет Daily Star.

Парень, ставший худшим участником шоу "Кто хочет стать миллионером?", был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы за мошенничество на сумму 4,5 млн фунтов стерлингов.

Важно

"Был монстром": девушка побывала в родном городе жениха и узнала пугающую правду о нем

Джефф Арунделл, появившийся на шоу в 2000 году, на этой неделе был признан виновным в нескольких случаях мошенничества и отмывании денег, после того как он украл миллионы у своей семьи и друзей. Самым шокирующим стало то, что, воспользовавшись доверенностью, он взял 260 тысяч фунтов стерлингов у своей умершей матери, купил автомобиль Bentley и стал делать на них ставки.

Мужчина из Лэнсдауна, Бат (англия), также предлагал друзьям инвестировать 100 тысяч фунтов стерлингов в фармацевтическую компанию, которая, по его словам, гарантированно принесет деньги. Он лично гарантировал успех подобной затеи. Однако в 2016 году его схема рухнула и через несколько недель Джефф сообщил жертвам, что потерял их деньги и не имеет средств, чтобы вернуть их. Позже выяснилось, что он получил некоторый выигрыш от ставок, на которые и потратил вложенные деньги.

По словам сотрудников полиции Авон и Сомерсет, британец продолжал торговать и делать новые ставки, что, в свою очередь, привело к тому, что к августу 2017 года он накопил 4,5 млн фунтов стерлингов.

Мужчину приговорили к шести с половиной годам лишения свободы за мошенничество на сумму 4,5 млн фунтов стерлингов Фото: ITV

В Бристольском королевском суде он был признан виновным по трем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием ложных сведений и в отмывании денег в связи с получением 86 тысяч фунтов стерлингов от своего друга и их семьи. Он также был признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в связи с финансами своей матери, и ему предстоит слушание дела о доходах от преступной деятельности, чтобы вернуть деньги, полученные им в результате своих преступлений.

Это преступление вернуло его в центр внимания впервые после его появления в 2000 году в популярном шоу ITV. Он ответил всего на шесть вопросов, после чего его выгнали, когда он дал неправильный ответ на вопрос о £4 000. К тому моменту он уже потратил все свои подсказки. Благодаря подсказке 50/50 он узнал, что анаконда — это змея, а помощь зала дала ему понять, что римские цифры ММ означают 2000.

Последний вопрос был посвящен политике Джона Мейджора "Назад к основам", которую Арунделл ошибочно назвал "Хартией граждан".

Ранее Фокус сообщал, что мужчина "вернулся" в бар, чтобы оплатить счет 15-летней давности. Парень веселился в компании друзей в баре Simposio, но в конце вечера ушли не заплатив. Чувствуя свою вину все эти годы он написал трогательную записку и приложил к ней в 4 раза больше той суммы, которую был должен.

Также стало известно, что женщина хотела обокрасть мужчину постарше, но потом влюбилась. 30-летняя Кэрри Лей познакомилась с 63-летним Рэнди на сайте Tinder. Поначалу женщина планировала получить от него как можно больше подарков, но неожиданно у нее появились чувства к состоятельному мужчине.