"Найгірший в історії" учасник популярної телевікторини обдурив сім'ю на 4,5 млн фунтів

Хлопця, який став найгіршим учасником шоу "Хто хоче стати мільйонером?", було засуджено до шести з половиною років позбавлення волі за шахрайство в особливо великих розмірах.

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75-річний Джефф Арунделл із Великої Британії став відомим після того, як його вигнали з шоу "Хто хоче стати мільйонером?" на стадії запитання ціною в 4 тисячі фунтів стерлінгів. До того моменту він уже використав усі можливі підказки й зазнав невдачі. Про це пише Daily Star.

Хлопець, який став найгіршим учасником шоу "Хто хоче стати мільйонером?", був засуджений до шести з половиною років позбавлення волі за шахрайство на суму 4,5 млн фунтів стерлінгів.

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Джеффа Арунделла, який з'явився на шоу у 2000 році, цього тижня визнали винним у кількох випадках шахрайства та відмиванні грошей, після того, як він вкрав мільйони у своєї сім'ї та друзів. Найбільш приголомшливим стало те, що, скориставшись довіреністю, він взяв 260 тисяч фунтів стерлінгів у своєї померлої матері, купив автомобіль Bentley і став робити на них ставки.

Чоловік із Ленсдауна, Бат (Англія), також пропонував друзям інвестувати 100 тисяч фунтів стерлінгів у фармацевтичну компанію, яка, за його словами, гарантовано принесе гроші. Він особисто гарантував успіх подібної авантюри. Однак у 2016 році його схема звалилася і за кілька тижнів Джефф повідомив жертвам, що втратив їхні гроші та не має коштів, щоб повернути їх. Пізніше з'ясувалося, що він отримав деякий виграш від ставок, на які й витратив вкладені гроші.

За словами співробітників поліції Авон і Сомерсет, британець продовжував торгувати та робити нові ставки, що, зі свого боку, призвело до того, що до серпня 2017 року він накопичив 4,5 млн фунтів стерлінгів.

Чоловіка засудили до шести з половиною років позбавлення волі за шахрайство на суму 4,5 млн фунтів стерлінгів Фото: ITV

У Брістольському королівському суді його визнали винним за трьома пунктами обвинувачення в шахрайстві з використанням неправдивих відомостей і у відмиванні грошей у зв'язку з отриманням 86 тисяч фунтів стерлінгів від свого друга та їхньої сім'ї. Його також визнали винним у шахрайстві з використанням службового становища у зв'язку з фінансами своєї матері, і на нього очікує слухання справи про доходи від злочинної діяльності, щоб повернути гроші, отримані ним унаслідок своїх злочинів.

Цей злочин повернув його в центр уваги вперше після його появи 2000 року в популярному шоу ITV. Він відповів лише на шість запитань, після чого його вигнали, коли він дав неправильну відповідь на запитання про £4 000. До того моменту він уже витратив усі свої підказки. Завдяки підказці 50/50 він дізнався, що анаконда — це змія, а допомога залу дала йому зрозуміти, що римські цифри ММ означають 2000.

Останнє запитання було присвячене політиці Джона Мейджора "Назад до основ", яку Арунделл помилково назвав "Хартією громадян".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік "повернувся" в бар, щоб оплатити рахунок 15-річної давності. Хлопець веселився в компанії друзів у барі Simposio, але наприкінці вечора пішли не заплативши. Відчуваючи свою провину всі ці роки, він написав зворушливу записку і доклав до неї в 4 рази більше тієї суми, яку був винен.

Також стало відомо, що жінка хотіла обікрасти старшого чоловіка, але потім закохалася. 30-річна Керрі Лей познайомилася з 63-річним Ренді на сайті Tinder. Спочатку жінка планувала отримати від нього якомога більше подарунків, але несподівано в неї з'явилися почуття до заможного чоловіка.