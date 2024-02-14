Девочка, "влетевшая" в стеклянную дверь, полагая, что она открыта, получила 100 тысяч евро

Руби Кертис было семь с половиной лет, когда она влетела в стеклянную дверь, которая разбилась и порезала ее тело. Девочку доставили в больницу на скорой помощи.

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Девочка из Ирландии, чья нога была серьезно травмирована, получила 100 000 евро по иску в Высоком суде. Во время отдыха она подумала, что дверь патио в гостиничном номере открыта, и вбежала в нее, ударившись об стекло. Об этом пишет BreakingNews.

Руби Кертис было семь с половиной лет, когда 29 октября 2018 года произошел несчастный случай. Она с семьей отдыхала в отеле Hotel Targoro-Family and Fun в Санта-Крус-де-Тенерифе, Канарские острова (Испания).

Мать девочки, Ниам Кертис из Дублина подала иск на операторов отеля, компании Sucursal en Espana и Dreamplace Hotels and Resorts SL, и их страховщиков Zurich Insurance plc. Ответчики отрицали свою халатность. Адвокат Хью Мохан, представлявший интересы Руби в суде, сказал, что его эксперты утверждали, что в дверных панелях должно было быть закаленное безопасное стекло, но ответчики утверждали, что, поскольку отель был построен до введения строительных норм и правил, нарушения стандартов не было.

Утверждалось, что г-жа Кертис забронировала у операторов отеля отпуск на пять ночей стоимостью около 1100 евро, который должен был состояться в конце октября 2018 года. В последний день отпуска, как утверждается, ее дочь вбежала в стеклянную дверь, ведущую во внутренний дворик в спальне отеля, полагая, что она открыта. Стекло разлетелось на множество осколков и нанесло Руби многочисленные рваные раны на левой икре, левом колене и правой щеке.

Высокий суд в Дублине, Ирландия Фото: Reddit

Девочку доставили в местную больницу, где ей была сделана срочная операция, после чего она провела там девять дней и вернулась домой. Мистер Мохан рассказал суду, что Руби хорошо поправилась, хотя у нее остался заметный шрам на икре. Девочка стала очень тревожной после несчастного случая, но, к счастью, все закончилось, и она оставила все это позади, сказал адвокат.

Судья Пол Коффи одобрил иск и пожелал Руби и ее матери всего наилучшего. Юрист отметил, что это отличное решение, и семья очень довольна им.

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