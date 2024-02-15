Тайна под землей: где находится "секретная лаборатория" людей и инопланетян (фото)

Бизнесмен Пол Бенневиц утверждал, что в одном из городов США скрывается секретная база пришельцев, где инопланетные существа и люди якобы объединились для проведения экспериментов.

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В крошечном городке Дульсе, штат Нью-Мексико (США), живет менее 3 000 человек, но он уже давно стал причиной постоянных споров между людьми, которые верят в теории заговоров и существование инопланетян. Об этом пишет Daily Star.

Говорят, что под землей в Дульсе скрывается секретная база пришельцев, где инопланетные существа и люди якобы объединились для проведения экспериментов. Как бы безумно это ни звучало, но заявления о странных событиях впервые появились в 1979 году благодаря бизнесмену по имени Пол Бенневиц. Он был членом Организации по исследованию воздушных явлений, которая занималась гражданскими расследованиями НЛО. В рамках своей работы американец сделал несколько смелых заявлений о Дульсе, основанных, как он утверждал, на совершенно секретных сообщениях.

Хотя Бенневиц никогда не говорил, откуда это взялось, он был непреклонен в том, что в Дульсе существует секретная подземная база и что она используется как инопланетянами, так и военными Соединенных Штатов для проведения бесчеловечных и жестоких экспериментов над людьми.

Секретную базу якобы скрывают под землей Фото: The Center for Land Use Interpretation

В 1981 году бизнесмен написал письмо сенатору Соединенных Штатов, в котором изложил все, что смог узнать.

"Я знал, где находятся базы пришельцев в северной части Нью-Мексико, в центре резервации апачей Джикарилла в 4,5 милях к северо-западу от Дульсе, штат Нью-Мексико. Я знаю, что кто-то из военных заключил сделку с пришельцами несколько лет назад, отдав им земли, скот и т. д. в обмен на технологию в виде корабля с атомным двигателем, а также создав рядом обширную базу США для испытаний корабля. Где-то в конце 79-го или в начале 80-го года произошел спор из-за оружия, и военные покинули базу; окончательное положение людей неизвестно. У меня есть официальные фотографии НАСА U2 CIR (цветной инфракрасный) с очень высоким разрешением, а также фотографии низкого уровня и наземные фотографии, на которых база показана во всех деталях (фотографии получены законным путем через UNM, Университет Нью-Мексико)", — писал американец.

Город Дульса в штате Нью-Мексико, США Фото: Google Maps

По его словам, конструкция корабля, на которую был заключен договор, отстает от технологии пришельцев более чем на тридцать лет. Также он сообщал о двух женщинах и ребенке в окрестностях Остина, штат Техас, которые подверглись серьезному радиационному облучению на близком расстоянии от судна.

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