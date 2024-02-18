Океан вынес на побережье США "таинственное" мумифицированное существо (фото)

На опубликованных в социальных сетях кадрах можно увидеть, что под кожей животного просматривается скелет с четко выраженным позвоночником.

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На острове Хилтон-Хед, что в Южной Каролине (США), была обнаружена туша "таинственного" существа в ужасном состоянии. По словам очевидцев, погибшее млекопитающее напоминает мумию — его серый окрас почти полностью покрыла белая пленка. Об этом пишет издание Daily Star.

Специалисты службы защиты морских млекопитающих (LMMN), которые исследовали останки животного, предположили, что это тело мертвого дельфина, слишком долго пролежавшее на солнце. Вероятно, волны сначала смыли тушу в океан, а затем снова выбросили на берег, где она и высохла.

Вероятно, волны сначала смыли тушу в океан, а затем снова выбросили на берег, где она и высохла. Фото: Facebook

"Наша удивительная партнерша, Эмбер Кюн, проанализировала останки этого мумифицированного дельфина, а также собрала несколько образцов для опытов. Мы предполагаем, что это обычная афалина. Она была на солнце где-то в отдаленном месте, а потом ее вынесло на берег", — сообщили представители организации LMMN в Facebook.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, можно увидеть, что под кожей афалины просматривается скелет с четко выраженным позвоночником, это придает ей жуткий вид.

Пользователи соцсетей были шокированы. "Теперь вы видите, откуда берутся морские монстры!" — прокомментировал один из них.

Останки афалины, длина которой достигает около 8 футов, были похоронены на месте находки. Причина смерти животного пока неизвестна.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, можно увидеть, что под кожей афалины просматривается скелет с четко выраженным позвоночником. Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал о таинственном существе с длинным туловищем оранжевого цвета, которое вынесло на берег в шотландском Кейссе. Во время прогулки его нашел 36-летний местный житель Грег Дженкинсон и его сын Тайлер. Мужчина попросил помочь в идентификации "зверя".

Кроме того, американский юморист Гэвин Кокс увидел странное существо, плавающее в океане неподалеку от побережья. Мужчина зафиксировал это на видео и опубликовал в своих социальных сетях, в частности в Instagram и TikTok. Пользователи сети сравнивают "таинственного монстра" с мифическим шотландским зверем.