Океан виніс на узбережжя США "таємничу" муміфіковану істоту (фото)

На опублікованих у соціальних мережах кадрах можна побачити, що під шкірою тварини проглядається скелет з чітко вираженим хребтом.

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На острові Хілтон-Хед, що у Південній Кароліні (США), було виявлено тушу "таємничої" істоти у жахливому стані. За словами очевидців, загиблий ссавець нагадує мумію – його сіре забарвлення майже повністю покрила біла плівка. Про це пише видання Daily Star.

Фахівці мережі захисту морських ссавців (LMMN), які дослідили рештки тварини, припустили, що це тіло мертвого дельфіна, яке занадто довго перебувало на сонці. Ймовірно, хвилі спочатку змили тушу в океан, а потім знову викинули на берег, де вона й висохла.

Ймовірно, хвилі спочатку змили тушу в океан, а потім знову викинули на берег, де вона й висохла. Фото: Facebook

"Наша дивовижна партнерка, Ембер Кюн, проаналізувала рештки цього муміфікованого дельфіна, а також зібрала кілька зразків для дослідів. Ми припускаємо, що це звичайна афаліна. Вона була на сонці десь у віддаленому місці, а потім її винесло на берег", – повідомили представники організації LMMN у Facebook.

На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, можна побачити, що під шкірою афаліни проглядається скелет з чітко вираженим хребтом, це надає їй моторошного вигляду.

Користувачі соцмереж були шоковані. "Тепер ви бачите, звідки беруться морські монстри!" – прокоментував один з них.

Рештки афаліни, довжина якої сягає близько 8 футів, були поховані на місці знахідки. Причина смерті тварини поки невідома.

На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, можна побачити, що під шкірою афаліни проглядається скелет з чітко вираженим хребтом. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав про таємничу істоту з довгим тулубом помаранчевого кольору, яку винесло на берег в шотландському Кейссі. Під час прогулянки її знайшов 36-річний місцевий житель Грег Дженкінсон і його син Тайлер. Чоловік попросив допомогти в ідентифікації "звіра".

Крім того, американський гуморист Гевін Кокс побачив дивну істоту, що плаває в океані неподалік від узбережжя. Чоловік зафіксував це на відео та опублікував у своїх соціальних мережах, зокрема в Instagram та TikTok. Користувачі мережі порівнюють "таємничого монстра" з міфічним шотландським звіром.