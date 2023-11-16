"Ніколи не бачив нічого подібного": чоловік знайшов на березі невідому істоту (фото)

36-річний Грег Дженкінсон каже, що у нього немає пояснень, що це таке. Він попросив допомогти в ідентифікації "звіра"

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Таємничу істоту з довгим тулубом помаранчевого кольору винесло на берег океану в шотландському Кейссі. Під час прогулянки її знайшов 36-річний місцевий житель Грег Дженкінсон і його син Тайлер, пише видання Daily Star.

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"Ми були там у відпустці: їздили досліджувати тамтешні гавані, бо вони прекрасні. Несподівано мій син вигукнув – дивись, он мацак восьминога. Коли ми підійшли ближче, то побачили, що це насправді риба, але якогось невідомого нам виду. Я був заінтригований, оскільки ніколи у житті не бачив нічого подібного", – розповідає шотландець.

Чоловік виміряв, що від верхівки до хвоста це створіння десь близько трьох футів завдовжки (близько 91 см).

Згодом на своїй Facebook-сторінці DroneHub він розмістив допис й підписав фото: "За винятком вторгнення інопланетян, у мене немає пояснень, що це таке".

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У коментарях розгорнулась ціла дискусія. Підписники, знайомі та друзі Грега висунули свої здогадки.

Наприклад, керівник шотландської організації CSIP Нік Девісон припустив, що це рештки дитинча китоподібного, але для остаточної ідентифікації йому потрібні зображення кращої якості.

"Недавно ми бачили тіло дельфіна приблизно за милю на південь від цієї гавані, але то не воно", – додав Нік.

Роб Деавілль з Програми дослідження китоподібних у Великій Британії (CSIP) зазначив, що у "звіра" є складений спинний плавник і його верхня щелепа значно масивніша за нижню. Однак він не може сказати точно, що це таке.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про мисливців, які об'єдналися для боротьби з величезним 90-кілограмовим пітоном. П'ятеро чоловіків боролися із самкою змії близько 45 хвилин. Пізніше на місце події було викликано професійну мисливицю на пітонів Емі Сіве.