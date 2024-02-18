Поделилась с коллегами: за что уволили официантку, которая получила $10 000 чаевых (видео)

Линси Бойд получила деньги от клиента, который недавно посетил поминальную службу покойного друга и решил оставить огромные чаевые в память о нем.

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В США официантка из Бентон-Харбора, штат Мичиган, которая получила 10 000 долларов чаевых с чека на 32 доллара, была уволена из кафе Mason Jar вначале этой неделе. Об этом пишет WNDU.

В социальных сетях можно найти множество откликов, но никто не желает в подробностях рассказать о случившемся. Известно, что клиент, который недавно посетил поминальную службу покойного друга, решил оставить 10 000 долларов чаевых в память о нем. Этот человек, который пожелал остаться неизвестным, попросил свою официантку Линси Бойд поделиться с коллегами полученной суммой, что она и сделала.

"Мы все очень благодарны за это. Я работаю здесь уже шесть лет и никогда не видела больших чаевых, но никогда не видела 10 000 долларов. Так что с его стороны было очень любезно и приятно сделать это, потому что все мы разные, у всех разное прошлое, но все мы проходим через что-то разное, так что эта сумма денег очень помогла нам всем", — сказала Ана Уайт, обслуживающая посетителей кафе Mason Jar.

Клиент оставил 10 000 долларов Фото: The Hill

Инцидент случился в пятницу, 9 февраля. Однако в начале этой недели в социальных сетях появились сообщения о том, что Линси Бойд была бесцеремонно уволена владельцами кафе Mason Jar. В них говорилось о том, что среди официантов возникли споры после того, как они получили непомерно большие чаевые. Однако журналисты с WNDU 16 News не смогли подтвердить факт предполагаемой ссоры, но им удалось поговорить с совладелицей ресторана Джейм Кузинс без камеры. Она сказала, что ограничена в своих возможностях, поскольку это кадровый вопрос. Однако она подтвердила, что уволила Линси Бойд, но ее решение не имеет никакого отношения ни к ситуации с деньгами.

Издание отмечает, что эта история не повлияла на бизнес в кафе Mason Jar. Поздним утром в среду, 14 февраля, парковка была заполнена, а внутри находилось много посетителей.

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