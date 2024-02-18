Поділилася з колегами: за що звільнили офіціантку, яка отримала $10 000 чайових (відео)

Лінсі Бойд отримала гроші від клієнта, який нещодавно відвідав поминальну службу покійного друга та вирішив залишити величезні чайові на згадку про нього.

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У США офіціантку з Бентон-Гарбора, що в штаті Мічиган, яка отримала 10 000 доларів чайових із чека на 32 долари, звільнили з кафе Mason Jar на початку цього тижня. Про це пише WNDU.

У соціальних мережах можна знайти безліч відгуків, але ніхто не бажає в подробицях розповісти про те, що трапилося. Відомо, що клієнт, який нещодавно відвідав поминальну службу покійного друга, вирішив залишити 10 000 доларів чайових на згадку про нього. Цей чоловік, який побажав залишитися невідомим, попросив свою офіціантку Лінсі Бойд поділитися з колегами отриманою сумою, що вона й зробила.

"Ми всі дуже вдячні за це. Я працюю тут уже шість років і ніколи не бачила великих чайових, але ніколи не бачила 10 000 доларів. Тож із його боку було дуже люб'язно та приємно зробити це, тому що всі ми різні, у всіх різне минуле, але всі ми проходимо через щось різне, тож ця сума грошей дуже допомогла нам усім", — сказала Ана Вайт, яка обслуговує відвідувачів кафе Mason Jar.

Клієнт залишив 10 000 доларів Фото: The Hill

Інцидент трапився в п'ятницю, 9 лютого. Однак на початку цього тижня в соціальних мережах з'явилися повідомлення про те, що Лінсі Бойд була безцеремонно звільнена власниками кафе Mason Jar. У них йшлося про те, що серед офіціантів виникли суперечки після того, як вони отримали непомірно великі чайові. Однак журналісти з WNDU 16 News не змогли підтвердити факт передбачуваної сварки, але їм вдалося поговорити зі співвласницею ресторану Джейм Кузінс без камери. Вона сказала, що обмежена у своїх можливостях, оскільки це кадрове питання. Однак вона підтвердила, що звільнила Лінсі Бойд, але її рішення не має жодного стосунку до ситуації з грошима.

Видання зазначає, що ця історія не вплинула на бізнес у кафе Mason Jar. Пізно вранці в середу, 14 лютого, стоянка була заповнена, а всередині перебувало багато відвідувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік 5 років не платив за житло в готелі та хотів стати його власником. Міккі Баррето зайшов занадто далеко, коли подав документи на право власності всією будівлею та спробував стягувати орендну плату з іншого мешканця. Тривала судова сага розпочалася 2018 року.

Також повідомлялося, що жінку зняли з рейсу через надмірне відвідування туалету. Джоанна Чіу розповіла, що залишила гроші на борту, а співробітник авіакомпанії відмовився оплатити її таксі до готелю. Жінка зазначила, що в неї був розлад шлунка, але вона йшла на поправку.