В Италии хотят построить самый длинный подвесной мост в мире, но боссы мафии против (фото)

Идея о реализации масштабного проекта обсуждается уже второй раз, но его успех может повлиять на доход организованных преступных группировок. Позже к протестам присоединились и экологические активисты.

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Правительство Италии продвигает план строительства двухмильного (3,3 км) моста, соединяющего Сицилию с материковой частью страны, но сталкивается с противодействием экологических групп и мафии. Об этом пишет Daily Star.

Идея по реализации этого масштабного проекта обсуждается уже второй раз.

Всего год назад итальянским чиновникам было приказано отказаться от планов по строительству массивного моста, который станет переправой для автомобилей через Мессинский пролив, протяженностью 3300 метров. Предупреждения о надежности моста высказывали не только эксперты, критиковавшие проект, но и различные мафиозные организации.

Издание отмечает, что еще покойный премьер-министр Сильвио Берлускони призывал к строительству в 2002 году, хвастаясь, что оно будет завершено в 2010 году. Однако ни один кирпич не был заложен, несмотря на две попытки политика. Однако недавно итальянское правительство вновь заявило о своей надежде соединить материк с Сицилией массивным мостом. Джорджия Мелони и ее новый кабинет воскресили "дикую" идею в прошлом году. Но боссы мафии вновь были не в восторге.

Идея по реализации этого масштабного проекта обсуждается уже второй раз Фото: Webuild Image Library

Опасения по поводу влияния мафии на строительство появились вскоре после первых объявлений в мае прошлого года. Критики забеспокоились о том, что в строительстве могут быть задействованы теневые сделки. Однако участие мафии в проекте маловероятно, так как, согласно предыдущим заявлениям, организованные преступные группы предпочитают, чтобы мост оставался в стадии проекта, поскольку они процветают за счет неразвитости района.

"Я не боюсь проникновения преступников. На каждый евро, вложенный в строительство моста, будут существовать контролирующие органы, над которыми мы сейчас работаем", — заявил в прошлом году заместитель председателя Совета министров Италии Маттео Сальвини.

Позже к призывам остановить возведение моста присоединились и экологические группы, но по причинам, которые могут повлиять на планету. По их мнению, получасовой паром между материковой Италией и Сицилией был назван лучшим способом перевозки людей, нежели строительство моста длиной в 3300 метров.

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