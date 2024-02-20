Две противоположности: самый высокий в мире мужчина встретился с самой маленькой женщиной

Впервые Султан Кьосен и Джьоти Амге познакомились в 2018 году в Каире, где вместе посетили египетские пирамиды.

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В американской Калифорнии состоялась необычная встреча — самый высокий мужчина в мире Султан Кёсен встретился и вживую пообщался с самой низкой женщиной Джоти Амге. Об этом пишет издание The Telegraph.

251-сантиметровый Султан Кёсен из Турции значительно превышает рост своей "компаньонки" по Книге рекордов Гиннеса Джьоти Амге из Индии, которая выросла всего до 60 см. Одна его нога длиной почти 37 сантиметров составляет более половины роста Амге.

Кстати, эта встреча стала уже второй для рекордсменов. Впервые они познакомились в 2018 году в Каире.

Рекордсмены познакомились в 2018 году в Каире. Фото: Anadolu

41-летний Кёсен официально признан самым высоким человеком в мире в 2009 году. К тому же ему принадлежит титул обладателя самых больших рук среди всех живых мужчин — 28,5 см от запястья до кончика пальца.

До 10 лет организм мужчины развивался нормально, но из-за опухоли гипофиза у него развился гигантизм. Сейчас великан спит на 3-метровой кровати и заказывает индивидуальный пошив одежды.

41-летний Кесен официально признан самым высоким человеком мира. Фото: Anadolu

Что касается 30-летней Джьоти Амге, то ее небольшой рост (62,8 см) обусловлен одной из форм карликовости — ахондроплазией. Это означает, что женщина никогда не вырастет выше определенной отметки.

В 15-летнем возрасте Джоти установила рекорд как самый низкий подросток мира, а в 18 — как самая низкая женщина в целом. Недавно рекордсменка осуществила свою мечту, снявшись в американском сериале "Американская история ужасов". Сейчас у нее аж 1,4 млн подписчиков в Instagram.

251-сантиметровый Султан Кесен из Турции значительно превышает рост своей "компаньонки" по Книге рекордов Гиннеса Джьоти Амге из Индии. Фото: Anadolu

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю 46-летнего Джейсона Эпплтона из американской Флориды, который аж на 60 см выше своей жены Кристен. Влюбленных это особо не беспокоит, но незнакомцы часто пялятся на них и вообще относятся, как к туристической достопримечательности. Мужчина не скрывает, что его тянет к противоположности, а женщина уверяет, что высокий партнер соответствует ее внутренней энергии.

Кроме того, мы рассказывали о судьбе мужчины, который считался карликом, а стал настоящим "великаном" из-за опухоли. В 18 лет рост Адама Райнера из Австрии составлял всего 134 сантиметра, а к 30 годам — превысил 2 метра.