Дві протилежності: найвищий у світі чоловік зустрівся з найменшою жінкою (фото)

Султан Кьосен і Джьоті Амге познайомилися у 2018 році в Каїрі, де разом відвідали єгипетські піраміди.

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В американській Каліфорнії відбулась незвичайна зустріч – найвищий чоловік у світі Султан Кьосен зустрівся й наживо поспілкувався з найнижчою жінкою Джьоті Амге. Про це пише видання The Telegraph.

251-сантиметровий Султан Кьосен з Туреччини значно перевищує зріст своєї "компаньйонки" по Книзі рекордів Гіннеса Джьоті Амге з Індії, яка виросла всього до 60 см. Одна його нога завдовжки майже 37 сантиметрів становить більше половини зросту пані Амге.

До речі, ця зустріч стала уже другою для рекордсменів. Вперше вони познайомилися у 2018 році в Каїрі.

Рекордсмени познайомилися у 2018 році в Каїрі. Фото: Anadolu

41-річний Кьосен офіційно визнаний найвищою людиною світу з 2009 року. До того ж йому належить титул власника найбільших рук серед усіх живих чоловіків – 28,5 см від зап’ястя до кінчика пальця.

До 10 років організм чоловіка розвивався нормально, але через пухлину гіпофіза у нього розвинувся гігантизм. Зараз велетень спить на 3-метровому ліжку й замовляє індивідуальне пошиття одягу.

41-річний Кьосен офіційно визнаний найвищою людиною світу з 2009 року. Фото: Anadolu

Що стосується 30-річної Джьоті Амге, то її невеличкий зріст (62,8 см) зумовлений однією з форм карликовості – ахондроплазією. Це означає, що жінка ніколи не виросте вище певної відмітки.

У 15-річному віці Джьоті встановила рекорд як найнижчий підліток світу, а у 18 – як найнижча жінка загалом. Нещодавно рекордсменка здійснила свою мрію, знявшись в американському серіалі "Американська історія жахів". Зараз у неї аж 1,4 млн підписників в Instagram.

251-сантиметровий Султан Кьосен з Туреччини значно перевищує зріст своєї "компаньйонки" по Книзі рекордів Гіннеса Джьоті Амге з Індії. Фото: Anadolu

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав історію 46-річного Джейсона Епплтона з американської Флориди, який аж на 60 см вищий за свою дружину Крістен, зріст якої 1,52 см. Закоханих це особливо не турбує, але незнайомці часто витріщаються на них й загалом ставляться, як до туристичної пам’ятки. Чоловік не приховує, що його тягне до протилежності, а жінка запевняє, що високий партнер відповідає її внутрішній енергії.

Крім того, ми розповідали про долю чоловіка, який вважався карликом, а став справжнім "велетнем" через пухлину. У 18 років зріст Адама Райнера з Австрії становив лише 134 сантиметри, а до 30 років – перевищив 2 метри.