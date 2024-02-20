"Милое гнездышко": американка превратила простой сарай в дом своей мечты (видео)

На ремонтные работы ушло целых 18 месяцев. До этого Софи Хилер 3 годы жила в фургоне.

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Стремительный рост цен на жилье заставляет людей искать новые варианты. Поэтому американка Софи Хиллер решила купить хозяйственный сарай, который ей удалось превратить в дом своей мечты. Об этом пишет New York Post.

Женщина, которая является ветераном армии США, разместила на приусадебном участке в Кентукки помещение, которое стало ее жильем. Недавно она показала фото и видеозаписи своего необычного дома.

"Наконец-то… вот и внутренняя экскурсия по моему сараю размером 16 на 40 футов (4,8 метра на 12 метров), Taj MaHoller!" — написала Хилер в подписи к видео.

Американка отметила, что работа над проектом заняла у нее около 18 месяцев, при этом ей помогали другие люди, которые помогли ей решить множество приоритетных задач.

"Я с головой окунулась в это дело после того, как три года жила в своем фургоне. Я хотела расширить свои возможности, изучив строительное дело, и наконец-то пустить корни после того, как всю жизнь была кочевником", — объясняет она.

На ремонтные работы ушло целых 18 месяцев Фото: Instagram/sophiehilaire

Хилер также рассказала, что никогда раньше не владела домом и не строила что-то настолько масштабное своими руками.

"Этот дом — не просто маленькое милое гнездышко. Это мое убежище, моя безопасная гавань и моя усадьба", — добавила американка.

Внутри помещения удивительно просторно. Напротив стола располагается обеденная зона, а в центре — гостиная. Рядом находится кухня с полноразмерным холодильником и ретро-плитой 1940-х годов. Шкафы IKEA отделаны той же фанерой, что и стены сарая. В противоположном конце помещения находится ванная комната с туалетом, раковиной и даже стиральной машиной и сушилкой.

Помимо комнаты Хилер есть еще гостевая с мансардным окном и встроенным шкафом Фото: Instagram/sophiehilaire

Спальные комнаты расположены под крышей над основным жилым пространством. Помимо комнаты Хилер есть еще гостевая с мансардным окном и встроенным шкафом.

Американка отметила, что проект оказался сложнее, чем она предполагала, но в итоге все получилось.

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