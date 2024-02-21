Хитрая схема: женщина украла $1,6 млн и потратила их на путешествия

Женщина, которая работала бухгалтером, сделала себе кредитную карту на имя компании. На протяжении 6 лет она делала различные покупки и заказывала себе билеты.

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В США женщина украла почти 1,6 миллиона долларов и потратила их на авиабилеты и круизы Carnival. Об этом пишет Miami Herald.

Бухгалтер из северной Флориды вела тщательные записи на работе, даже когда похищала у компании деньги, утверждают следователи. Именно ее начальник, владелец предприятия, заметил хитрую "схему обмана", которой женщина пользовалась 6 лет.

По словам чиновников, подозрения возникли после того, как 36-летняя женщина была уволена.

"В ходе финансовой проверки выяснилось, что она незаконно получила кредитную карту на имя компании без разрешения. Углубившись в записи, следователи обнаружили след несанкционированных транзакций, начиная с 2018 года", — говорится в сообщении офиса шерифа.

По словам сотрудников полиции, американка использовала ресурсы компании для покупок, начиная от Amazon и страховки Progressive Insurance и заканчивая билетами на круиз Carnival Cruise (Line) и бронированием авиабилетов. Следователи также обнаружили, что транзакции были тщательно задокументированы в архивных деловых электронных письмах. Подсчет расходов составил "ошеломляющую сумму в 1, 599 018 долларов".

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Название компании и имя сотрудницы не раскрывается. Предприятие работает по всей стране и выдает сотрудникам кредитные карты для деловых расходов во время командировок. По словам сотрудников полиции, бухгалтер не входила в число тех, кому были разрешены такие расходы.

"Когда ей предъявили доказательства, подозреваемая попыталась отвести от себя вину, утверждая, что ее действия были одобрены владельцем бизнеса из-за недостаточного вознаграждения", — добавили правоохранители.

Представители компании "решительно опровергли" это утверждение. Женщину арестовали и предъявили ей обвинения в краже в особо крупных размерах и мошенничестве с кредитной картой.

Ранее Фокус сообщал, что женщину сняли с рейса из-за чрезмерного посещения туалета. Джоанна Чиу рассказала, что оставила деньги на борту, а сотрудник авиакомпании отказался оплатить ее такси до отеля. Женщина отметила, что у нее было расстройство желудка, но она шла на поправку.

Также стало известно, что мужчина лопатой прокопал канал от реки к озеру. Эндрю Ховард выгреб со дна осадок и камни, а затем сложил их так, чтобы перекрыть естественный поток воды и перенаправить его в нужное ему русло.