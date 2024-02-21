Обменялись клятвами в туалете: в США пара сыграла свадьбу на автозаправке (видео)

Логен Эбни и Тиана Эйлсток после нескольких лет отношений решили устроить необычное свадебное торжество.

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В США молодожены из штата Огайо провела свадьбу в необычном месте. Молодые люди связали свою жизнь в туалете на автозаправочной станции. Об этом пишет UPI.

После нескольких лет отношений Логен Эбни и Тиана Эйлсток из Кентукки приняли решение пожениться. Молодожены, живущие в районе Цинциннати, обменялись клятвами в туалете магазина Hop Shops в Вероне.

Однако вместо того, чтобы устроить банкет в ресторане, пара решила отметить торжество на местной автомобильной заправке, куда и позвала гостей. Менеджер и сотрудники АЗС с энтузиазмом поддержали идею жениха и невесты, оказав помощь в организации праздника. Они украсили стены зала в воздушными шариками и поздравительными вывесками.

Для молодоженов повесили диско-шар на потолке в уборной Фото: X (Twitter)

Кроме того, для молодоженов повесили диско-шар на потолке, а также устроили праздничную дискотеку. По словам пары, торжество прошло без сучка и задоринки, и гости остались довольны необычной свадьбой.

"Тиана, с первого танца с тобой в этой уборной и до самого конца, клянусь, что буду скакать по жизни вместе с тобой. Через фанк-биты и мелодии, будем чувствовать ритм жизни", — сказал Абни в своей клятве.

В конце церемонии пара нажала на красную кнопку, чтобы станцевать свой первый танец.

Ранее Фокус сообщал, что женщина познакомилась с мужчиной в мусорном баке и вышла за него замуж. Эрин Шеффилд вышла замуж благодаря необычному хобби. Ее будущий муж по имени Дэйв поддержал ее увлечение и даже дарил подарки найденные в горе мусора.

Также стало известно, что парень бросил девушку в День святого Валентина, потому что она много ела во время ужина. Романтическое свидание влюбленной пары началось хорошо, но неожиданно для женщины закончилось расставанием. Они обменялись подарками, а после ужина мужчина бросил девушку по СМС.