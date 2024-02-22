"Черная пирамида": на снимках с Google Maps заметили "секретную военную базу" (фото)
Агент контрразведки Даг Матшлер считал, что нашел тайный правительственный объект, но не смог доказать этого. Недавно пользователи Reddit наткнулись на снимки, которые вновь вернули интерес к давним слухам.
На протяжении десятилетий считалось, что американская база, прозванная "Черной пирамидой", находится глубоко под землей в самом сердце Аляски (США), но недавно исследователи Google Maps считают, что смогли найти ее. Об этом пишет Daily Star.
Скрытый под землей правительственный объект десятки лет связывают с различными теориями заговора. По легенде, гигантская пирамида скрыта в глубине дикой природы Аляски и в ней находится сверхсекретная военная база.
Издание отмечает, что считается, что объект превосходит по размерам пирамиды Гизы в Египте, но официальных подтверждений со стороны Соединенных Штатов никогда не было. Однако в прошлом году бывший агент контрразведки Даг Матшлер "взорвал" соцсети, признавшись, что действительно смог найти его на карте.
"Когда я раскладывал карты, там был один участок, который был зачеркнут, и на нем было написано, что этот участок не исследован до настоящего времени. С моим опытом работы в контрразведке я понял, что они что-то скрывают", — говорил агент.
В 1992 году в Китае произошел крупнейший в истории подземный взрыв, в 70 раз превысивший мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. По сообщениям, ударные волны ощущались вплоть до Аляски и были зафиксированы приборами, анализирующими землетрясения, а местный новостной телеканал сообщил о жуткой находке. Они утверждали, что на приборах была обнаружена гигантская подземная пирамида. И вот теперь, в 2024 году, похоже, что это место наконец-то было найдено на Google Maps.
На сайте Reddit несколько пользователей заметили, что рядом с бывшим местом расположения шахты Nixon Fork из земли появился гигантский треугольник. Рядом с ним находится взлетно-посадочная полоса бывшего аэропорта, а дорога ведет прямо к этому странному месту. На многие километры вокруг не видно ни городов, ни населенных пунктов. Многие пользователи форума решили, что это часть бывшей шахты, но есть и те кто верит в то что "Черная пирамида" находится где-то там.
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