Становится агрессивной: собака Байдена 24 раза нападала на сотрудников Секретной службы

Немецкая овчарка по кличке Командор совершила несколько нападений на сотрудников Белого дома. Однако на этом история не закончилась.

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За год немецкая овчарка по кличке Командор действующего президента США Джо Байдена напала на персонал Секретной службы не менее 24 раз. Об этом пишет Daily Mail.

После нескольких нападений на телохранителей, двухлетнюю немецкую овчарку выселили из резиденции главы государства в октябре прошлого года. По слухам, сейчас животное находится у друзей Байденов.

Один из инцидентов произошел в президентском пляжном доме в городе Рехобот-Бич в штате Делавэр. Командор укусил агента Секретной службы во время прогулки. Источник, близкий к семье Байденов, сообщил журналистам, что президент и первая леди "убиты горем" и чувствуют себя ужасно из-за этого инцидента. Супруги извинились перед теми, кто был вовлечен и подарили цветы.

Согласно новому отчету CNN, укус вызвал серьезную открытую рану, и агент потерял значительное количество крови. Врачи наложили целых шесть швов, чтобы закрыть рану. Более 10 подобных инцидентов также потребовали предоставления пострадавшим медицинской помощи.

В октябре 2022 года техник Секретной службы заявил, что обеспокоен тем, что поведение семейных питомцев становится все более агрессивным и что с другими может случиться нечто пострашнее.

Командор кусает одного из сотрудников Белого дома Фото: Daily Mail

Овчарка по кличке Командор появилась в Белом доме в 2021 году еще щенком, которого подарил младший брат Джо Байдена по имени Джеймс. Он стал второй собакой семьи президента, которую выселили из Белого дома. Ранее такое произошло с Мейджором, немецкой овчаркой, которую Байдены взяли из приюта для животных в 2018 году. Сообщается, что эта собака также нападала на людей. Они считали, что неуправляемое поведение животных было вызвано стрессовой обстановкой в Белом доме.

"Президент и первая леди глубоко заботятся о безопасности тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто охраняет их каждый день. Несмотря на дополнительные тренировки собаки, использование поводка, работу с ветеринарами и консультации со специалистами по поведению животных, обстановка Белого дома оказалась слишком тяжелой для Командора. С осени он живет с другими членами семьи", — сказала Элизабет Александер, представитель Джилл Байден.

Еще одна немецкая овчарка Байдена, Чемп, была более послушной. Она умерла в 2021 году в возрасте 13 лет.

Ранее Фокус сообщал, что собака, ростом с человека, до сих пор считает себя щенком. Огромный ньюфаундлендский пудель по кличке Роульф все еще пытается запрыгнуть на колени хозяина Крейга, несмотря на свой вес в 45 кг.

Также стало известно, что в Индии спустя 8 месяцев освободили подозреваемого в шпионаже голубя. Сотрудники правоохранительных органов заметили на нижней стороне обоих крыльев птицы символы на китайском языке, после чего началось длительное расследование.