Прозвали "Дед": 106-летний мужчина окончил среднюю школу с почетным дипломом (видео)

Фред Аллен Смоллс стал настоящей звездой в социальных сетях благодаря своей внучке Бирделле Кинни.

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В США 106-летний житель Южной Каролины успешно окончил среднюю школу и получил соответствующее свидетельство. На церемонии ему также была вручена почетная грамота от школы. Об этом пишет UPI.

Фред Аллен Смоллс, которого прозвали "Дед", был награжден почетным дипломом средней школы Джорджтауна. На церемонии присутствовало более 100 человек.

Смоллс родился 5 февраля 1918 года в районе Плантерсвилл округа Джорджтаун и бросил школу после восьмого класса, чтобы переехать в Вашингтон и помогать содержать свою семью. Его внучка, Бирделла Кинни, больше года старалась помогать своему деду получить заветный диплом. Она также помогала с организацией праздничной церемонии, на которой выступили окружной суперинтендант Кит Прайс и мэр Джорджтауна Кэрол Джейро.

Кинни снимала на видео любимые занятия Смоллса, в том числе спортивные состязания и времяпрепровождение с собакой Беллой. Девушка публиковала их в TikTok. Благодаря этим видео Смоллс попал в статью NBC News о чернокожих столетних стариках, ставших знаменитостями в социальных сетях.

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