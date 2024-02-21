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МирФан

Случайно увидели: учителя рисования обвинили в продаже картин своих учеников (видео)

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Фото: Unsplash | Иллюстративное фото

Мужчина помещал изображения нарисованные учениками на чашки, футболки и другие вещи. Такие товары он продавал на своем личном сайте от 30 до 120 долларов за штуку.

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Учитель рисования из Квебека (Канада) обвиняется в том, что продавал работы своих учеников на своем личном сайте без их согласия с целью личной наживы. Цены были установлены от 30 до 120 долларов США. Об этом пишет Oddity News.

Учитель рисования из младшей средней школы Вествуд в Сен-Лазаре был обвинен родителями нескольких своих учеников за то, что якобы продавал рисунки и картины их детей в интернете без соответствующего на то разрешения. Это случайно удалось обнаружить после того, как один из учеников набрал его имя в Google и увидел, что рисунок, который он сделал в классе, выставлен на продажу на сайте учителя.

Слухи об этом распространились по школе, и вскоре другие ученики сообщили, что их работы были выставлены на продажу. Некоторые из ребят рассказали о странной практике своим родителям, и те обратились за разъяснениями к совету старшеклассников. Теперь некоторые из них требуют возмещения морального ущерба и штрафных санкций для учителя рисования, так для самой средней школы.

"Предметы стоимостью от 30 до 120 долларов США были использованы без согласия их создателей, недобросовестно и в нарушение всех законов, касающихся интеллектуальной собственности художника. Ничто не позволяет господину П. присваивать работы своих учеников для получения личной выгоды. Этот поступок тем более вопиющ, что он связан с использованием материалов, созданных учениками в школьной обстановке, под контролем властей, и безнаказанно проданных по высоким ценам", — говорится в жалобе родителей.

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Мужчина продавал товары на своем личном сайте от 30 до 120 долларов за штуку
Фото: pixels.com

CTV News впервые сообщило о сомнительной деловой практике учителя рисования 9 февраля, через несколько дней после того, как его ученики обнаружили, что их работы продаются в сети. Судя по всему, их работы можно было приобрести за деньги на многих предметах, включая футболки, кофейные кружки и чехлы для телефонов.

"Представьте, что ваш 13-летний сын пришел сегодня из школы с рассказом о том, что его учитель рисования продает их работы в интернете по цене 94 доллара за рисунок без их предварительного уведомления!? Это полное безумие. Я уверен, что я не единственный родитель, который хочет получить ответы", — написал один из родителей ребенка в социальных сетях.

Некоторые родители обратились за ответами в среднюю школу, но, не получив ответа, отправили письмо, в котором потребовали 350 000 долларов в качестве морального и штрафного ущерба за предполагаемую кражу интеллектуальной собственности, а также официальных извинений от учителя и удаления работ с его сайта.

После того как эта новость получила широкую огласку в США, Великобритании и даже Австралии, учитель рисования отключил свои аккаунты в Facebook и LinkedIn и удалил работы учеников со своего личного сайта. До начала скандала на сайте было размещено более 90 картин и рисунков его учеников. Учитель до сих пор не выступил с заявлением по этому поводу.

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