Випадково замітили: вчителя малювання звинуватили у продажу картин своїх учнів (відео)
Чоловік поміщав зображення намальовані учнями на чашки, футболки та інші речі. Такі товари він продавав на своєму особистому сайті від 30 до 120 доларів за штуку.
Учитель малювання з Квебека (Канада) звинувачується в тому, що продавав роботи своїх учнів на своєму особистому сайті без їхньої згоди з метою особистої наживи. Ціни були встановлені від 30 до 120 доларів США. Про це пише Oddity News.
Учитель малювання з молодшої середньої школи Вествуд у Сен-Лазарі був звинувачений батьками кількох своїх учнів за те, що нібито продавав малюнки і картини їхніх дітей в інтернеті без відповідного на те дозволу. Це випадково вдалося виявити після того, як один з учнів набрав його ім'я в Google і побачив, що малюнок, який він зробив у класі, виставлений на продаж на сайті вчителя.
Чутки про це поширилися школою, і незабаром інші учні повідомили, що їхні роботи були виставлені на продаж. Деякі з учнів розповіли про дивну практику своїм батькам, і ті звернулися за роз'ясненнями до ради старшокласників. Тепер деякі з них вимагають відшкодування моральної шкоди і штрафних санкцій як для вчителя малювання, так і для самої середньої школи.
"Предмети вартістю від 30 до 120 доларів США були використані без згоди їхніх творців, несумлінно і з порушенням усіх законів, що стосуються інтелектуальної власності художника. Ніщо не дозволяє пану П. привласнювати роботи своїх учнів для отримання особистої вигоди. Цей вчинок тим більш кричущий, що він пов'язаний з використанням матеріалів, створених учнями в шкільній обстановці, під контролем влади, і безкарно проданих за високими цінами", — йдеться у скарзі батьків.
CTV News вперше повідомило про сумнівну ділову практику вчителя малювання 9 лютого, за кілька днів після того, як його учні виявили, що їхні роботи продаються в мережі. Судячи з усього, їхні роботи можна було придбати за гроші на багатьох предметах, включно з футболками, кавовими горнятками та чохлами для телефонів.
"Уявіть, що ваш 13-річний син прийшов сьогодні зі школи з розповіддю про те, що його вчитель малювання продає їхні роботи в інтернеті за ціною 94 долари за малюнок без їхнього попереднього повідомлення!? Це повне безумство. Я впевнений, що я не єдиний батько, який хоче отримати відповіді", — написав один із батьків дитини в соціальних мережах.
Деякі батьки звернулися по відповіді в середню школу, але, не отримавши відповіді, надіслали лист, у якому зажадали 350 000 доларів як моральну і штрафну шкоду за ймовірну крадіжку інтелектуальної власності, а також офіційних вибачень від вчителя та видалення робіт з його сайту.
Після того як ця новина набула широкого розголосу в США, Великій Британії та навіть Австралії, вчитель малювання відключив свої акаунти у Facebook і LinkedIn і видалив роботи учнів зі свого особистого сайту. До початку скандалу на сайті було розміщено понад 90 картин і малюнків його учнів. Учитель досі не виступив із заявою з цього приводу.
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