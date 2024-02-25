Хороший признак: что на самом деле означают красные глаза на фотографиях

Независимо от освещения в комнате или момента, когда человек делает снимок, на фото все равно можно заметить красный цвет глаз. Однако, по мнению экспертов, это может быть хорошим знаком.

Related video

Красные глаза могут испортить ваши снимки, но на самом деле их наличие может быть хорошим знаком. По мнению экспертов, если у вас нет красных глаз на фотографиях, это может быть признаком серьезного заболевания. Об этом пишет Daily Star.

Камеры могут определить, что "происходит за глазами" человека. Вспышка освещает внутреннюю поверхность глаза и позволяет увидеть красные кровеносные сосуды.

Исследование Американской академии офтальмологии показало, что красный эффект возникает, когда вспышка фотоаппарата освещает богатую кровью сетчатку.

"Если глаза смотрят прямо в объектив камеры и цвет рефлекса в обоих глазах красный, это обычно хороший признак того, что сетчатка обоих глаз не повреждена и здорова", — отмечают специалисты.

Вспышка фотоаппарата освещает богатую кровью сетчатку Фото: Википедия

Отсутствие красных глаз на фото также может быть предупреждающим знаком о том, что что-то не в порядке. Есть несколько распространенных заболеваний, которые можно выявить таким образом, например косоглазие. Это, как правило, незначительная проблема, регулярно встречающаяся у маленьких детей, которую можно исправить.

Однако есть мнение, что это может быть симптомом редкого вида детского рака, известного как ретинобластома, который был обнаружен родителями, заметившими глаза своих детей на фотографиях со вспышкой. Это заболевание поражает заднюю часть глаза, сетчатку, которая посылает сигналы в мозг, помогая видеть, и является опасным для жизни. Это может выглядеть как белый, желтый или черный отблеск на зрачках.

Если человек заметил белое или желтоватое свечение, известное как лейкокория, это может указывать на то, что кто-то страдает от безболезненного и медленно прогрессирующего заболевания глаз — болезни Коатса. Обычно это заболевание поражает один глаз, но если его не диагностировать, оно может привести к необратимой потере зрения. Болезнь Коатса встречается в основном в виде спорадических случаев, ее генетическая причина неизвестна.

Ранее Фокус сообщал, что люди удивлены тем, из чего на самом деле делают изюм. Многие люди знают из чего делается лакомство на самом деле, но в соцсетях появляется все больше пользователей, которые искренне удивляются, узнав о процессе его создания.

Также стало известно, что люди только сейчас начали понимать, что такое сгущенное молоко. Продукт может храниться годами без холодильника, если его не открывать. Поэтому его удобно использовать для приготовления различных десертных блюд.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.