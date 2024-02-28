Ревнивая жена заставляет мужа проходить проверку на детекторе лжи после выхода из дома

Дебби Вуд прозвали "самой ревнивой женщиной в мире" после одного из эпизодов утреннего шоу. Вместе со своим мужем она рассказала зрителям о непростых отношениях.

Related video

Дебби Вуд так сильно волновалась за свои отношению с мужем Стивом, что заставляет его проходить проверку на детекторе лжи, когда он выходит из дома, а также ограничивает просмотр телепередач. Об этой истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

Все произошло из-за того, что он встречался с другой до того, как они официально стали парнем и девушкой.

Женщина призналась, что заставляла мужа проходить детектор лжи каждый раз, когда он выходил на улицу, чтобы доказать, что он не сделал ничего плохого.

Дебби Вуд прозвали "самой ревнивой женщиной в мире" — этот титул она получила за то, что ее муж Стив вынужден подчиняться ее строгим требованиям, о которых они побеседовали в одном из эпизодов программы ITV "Этим утром" в 2013 году.

Женщина призналась, что заставляла мужа проходить детектор лжи каждый раз, когда он выходил на улицу Фото: Daily Record

Идея провести тест возникла после того, как Стив вскользь сказал, что не сделал ничего плохого и даже готов пройти детектор лжи, чтобы доказать это, что подтолкнуло ее к покупке аппарата. Это произошло в самом начале их отношений, когда они жили очень далеко друг от друга.

Издание отмечает, что неловкая ситуация возникла поскольку пара не уточняла, являются ли они парнем и девушкой, Стив тогда также встречался с кем-то еще. Дебби стала обижаться на его "небольшой обман", который перерос в ревность, в результате чего мужчине пришлось пройти детектор лжи, чтобы доказать свою невиновность. Дело дошло до того, что женщина стала проверять его телефонные разговоры и банковские выписки.

"Ну, когда у тебя есть хороший человек, ты не собираешься его отпускать, не так ли?" — говорила тогда Дебби.

Женщина запрещала мужу смотреть некоторые телевизионные программы Фото: Daily Record

В следующем году пара вернулась на шоу, и Стив заявил, что они сбавили обороты в проверках, и сказал, что они стали меньше использовать тесты. Пара также рассказала, что мужчина ограничивает себя в просмотре телепередач, чтобы сдержать ревность жены и уверить ее в том, что он не засматривается на других женщин на экране.

"Однажды вечером по телевизору показывали рекламу женской бритвы, и я запаниковала, подумав, что Стив положил глаз на модель. Единственное, что могло меня успокоить, — это запретить ему смотреть любые программы с участием женщин", — рассказывала Дебби.

Женщина также объяснила, что у нее были предыдущие травмирующие отношения из-за которых у нее начались проблемы с ревностью, а также к диагнозу под названием "синдром Отелло". Согласно Национальной медицинской библиотеке, это состояние является психотическим расстройством.

В конце передачи Стив заявил, что несмотря на ограничение определенных действий он счастлив в браке.

Ранее Фокус сообщал, что женщина познакомилась с мужчиной в мусорном баке и вышла за него замуж. Эрин Шеффилд вышла замуж благодаря необычному хобби. Ее будущий муж по имени Дэйв поддержал ее увлечение и даже дарил подарки найденные в горе мусора.

Также стало известно, что парень бросил девушку в День святого Валентина, потому что она много ела во время ужина. Романтическое свидание влюбленной пары началось хорошо, но неожиданно для женщины закончилось расставанием. Они обменялись подарками, а после ужина мужчина бросил девушку по СМС.