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МирФан

Ревнивая жена заставляет мужа проходить проверку на детекторе лжи после выхода из дома

Супружеская пара, ревнивая жена, проверка на детекторе лжи, другая женщина, запрещает смотреть телевизор, ревность, отношения
Фото: Daily Record | Дебби Вуд прозвали "самой ревнивой женщиной в мире"

Дебби Вуд прозвали "самой ревнивой женщиной в мире" после одного из эпизодов утреннего шоу. Вместе со своим мужем она рассказала зрителям о непростых отношениях.

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Дебби Вуд так сильно волновалась за свои отношению с мужем Стивом, что заставляет его проходить проверку на детекторе лжи, когда он выходит из дома, а также ограничивает просмотр телепередач. Об этой истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

Все произошло из-за того, что он встречался с другой до того, как они официально стали парнем и девушкой.

Женщина призналась, что заставляла мужа проходить детектор лжи каждый раз, когда он выходил на улицу, чтобы доказать, что он не сделал ничего плохого.

Дебби Вуд прозвали "самой ревнивой женщиной в мире" — этот титул она получила за то, что ее муж Стив вынужден подчиняться ее строгим требованиям, о которых они побеседовали в одном из эпизодов программы ITV "Этим утром" в 2013 году.

Супружеская пара, ревнивая жена, проверка на детекторе лжи, другая женщина, запрещает смотреть телевизор, ревность, отношения Fullscreen
Женщина призналась, что заставляла мужа проходить детектор лжи каждый раз, когда он выходил на улицу
Фото: Daily Record

Идея провести тест возникла после того, как Стив вскользь сказал, что не сделал ничего плохого и даже готов пройти детектор лжи, чтобы доказать это, что подтолкнуло ее к покупке аппарата. Это произошло в самом начале их отношений, когда они жили очень далеко друг от друга.

Издание отмечает, что неловкая ситуация возникла поскольку пара не уточняла, являются ли они парнем и девушкой, Стив тогда также встречался с кем-то еще. Дебби стала обижаться на его "небольшой обман", который перерос в ревность, в результате чего мужчине пришлось пройти детектор лжи, чтобы доказать свою невиновность. Дело дошло до того, что женщина стала проверять его телефонные разговоры и банковские выписки.

"Ну, когда у тебя есть хороший человек, ты не собираешься его отпускать, не так ли?" — говорила тогда Дебби.

Супружеская пара, ревнивая жена, проверка на детекторе лжи, другая женщина, запрещает смотреть телевизор, ревность, отношения Fullscreen
Женщина запрещала мужу смотреть некоторые телевизионные программы
Фото: Daily Record

В следующем году пара вернулась на шоу, и Стив заявил, что они сбавили обороты в проверках, и сказал, что они стали меньше использовать тесты. Пара также рассказала, что мужчина ограничивает себя в просмотре телепередач, чтобы сдержать ревность жены и уверить ее в том, что он не засматривается на других женщин на экране.

"Однажды вечером по телевизору показывали рекламу женской бритвы, и я запаниковала, подумав, что Стив положил глаз на модель. Единственное, что могло меня успокоить, — это запретить ему смотреть любые программы с участием женщин", — рассказывала Дебби.

Женщина также объяснила, что у нее были предыдущие травмирующие отношения из-за которых у нее начались проблемы с ревностью, а также к диагнозу под названием "синдром Отелло". Согласно Национальной медицинской библиотеке, это состояние является психотическим расстройством.

В конце передачи Стив заявил, что несмотря на ограничение определенных действий он счастлив в браке.

Ранее Фокус сообщал, что женщина познакомилась с мужчиной в мусорном баке и вышла за него замуж. Эрин Шеффилд вышла замуж благодаря необычному хобби. Ее будущий муж по имени Дэйв поддержал ее увлечение и даже дарил подарки найденные в горе мусора.

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