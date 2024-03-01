Самая богатая в мире: собака с личным водителем "владеет" 310 млн евро (фото)
История о Гюнтере VI существует уже почти 20 лет. Пес якобы является наследником состояния немецкой графини Карлотты Либенштайн, которая любила животных.
Самая богатая собака в мире имеет более высокий уровень жизни, чем большинство людей. У животного есть личный водитель, который доставляет его с виллы на Багамах, ранее принадлежавшей Мадонне, на мега-яхту в порту на Карибах. Однако за богатством скрывается тайна. Об этой истории пишет Daily Star.
Собака живет в доме на Карибах стоимостью 73 миллиона евро и даже владеет футбольными клубами. Дурная слава о Гюнтере пошла в соцсетях в прошлом году. Команда, ухаживающая за животным, говорит, что ужины со стейками и прогулки на яхте стали частым явлением. Однако богатство животного не появилось из воздуха. Издание отмечает, что деньгами управляет не собака, а посредник, 68-летний итальянский предприниматель Маурицио Миан. Генеральный директор The Gunther Corporation следит за 310 миллионами евро, оставшимися от прежнего владельца животного.
Немецкая графиня Карлотта Либенштайн оставила свое огромное состояние собаке, так как у нее не было семьи.
"Когда она умерла, у нее не было прямых родственников, никого из близких, и она отдала все своей собаке Гюнтеру, которого очень любила. А затем был создан траст, чтобы деньги оставались у животного и его семьи", — рассказала пиарщик Гюнтера Люси Кларксон.
Позже Миан признался, что выдумал всю историю с графиней, после того как в прошлом году кинематографисты заставили его во всем признаться. Гюнтер — выходец из богатой семьи, но миллионы, на которые он живет, достались ему не от таинственной женщины.
"Он живет между реальностью и фантазией. И для него история о графине и сыне была очень большой удачей. Это то, что было с ним так долго. Это стало частью его личности", — рассказала о предпринимателе исполнительный продюсер фильма Эмили Дюмэй.
Отмечается, что Маурицио Миан является итальянским предпринимателем и наследником фармацевтического бизнеса своей матери. Он генеральный директор The Gunther Corporation. Известный эксцентрик Миан часто использовал свою собаку Гюнтера в качестве подставного лица для своих инвестиций в спортивные клубы, недвижимость и средства массовой информации. В целях рекламы предприниматель обнародовал давнюю городскую легенду о своей сказочно богатой династии немецких овчарок. Собаки Гюнтера часто фигурируют в опубликованных списках самых богатых животных мира.
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