Миллиардер продает роскошный особняк за $38 млн, в котором нельзя жить (фото)

Владелец красивого поместья незаконно расчистил землю на участке и начал строительство без разрешений властей. Он поставив под угрозу заболоченные земли и получил кучу штрафов, которые не были оплачены в течение 5 лет.

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Миллиардер Гарри Маклоу, один из самых дерзких застройщиков Нью-Йорка, выставил свой дом в Хэмптоне (США), выходящий на эксклюзивный пруд Джорджика, соседями которого являются Стивен Спилберг, на продажу за 38 миллионов долларов. Но есть одна загвоздка. В нем нельзя жить. Об этом пишет New York Post.

Это связано с тем, что у особняка нет сертификата на проживание, и новые владельцы не смогут въехать в него на законных основаниях. Маклоу незаконно расчистил землю на участке и соорудил пристройки без разрешений властей, поставив под угрозу заболоченные земли и получив штрафы за более чем 21 нарушение, которые не были оплачены в течение пяти лет.

Издание отмечает, что нелегальные ремонтные работы в его доме в Хэмптоне напомнили всем о решении застройщика принятом в 1985 году. Он решил нанять "мафиозную" компанию, чтобы взорвать четыре здания на посреди ночи, за несколько часов до того, как городские власти начали вводить запрет на снос зданий с одним жилым помещением. По словам чиновников, снос подверг опасности жизни людей.

Дом с четырьмя спальнями и бассейном расположен на 2,7 акрах земли в Ист-Хэмптоне Фото: New York Post

Маклоу заплатил штраф в размере 2 миллионов долларов, но избежал обвинения, потому что преступный умысел не был доказан, заявил тогда окружной прокурор Манхэттена.

Источник американского издание также поделился несколькими другими подробностями.

"Дом также сильно закредитован. Нет никаких оснований просить 38 миллионов долларов. Дом сопровождается юридическими сложностями, а его даже нет на пруду. Он стоит не более 12-15 миллионов долларов", — добавил инсайдер.

строительный инспектор Ист-Хэмптон-Виллидж Томас Прейато подтвердил, что Маклоу может продать дом, но никто не может его занять Фото: New York Post

На данный момент строительный инспектор Ист-Хэмптон-Виллидж Томас Прейато подтвердил, что Маклоу может продать дом, но никто не может его занять.

"У него был сертификат на проживание в доме еще в 2017 году. Но он больше недействителен из-за всех штрафов, которые он не оплатил. Он подверг опасности водно-болотные угодья. Не зря же у нас есть кодекс. Это вызывает беспокойство", — сказал он.

Дом с четырьмя спальнями и бассейном расположен на 2,7 акрах земли в Ист-Хэмптоне. Он окружен заповедной землей. Маклоу заплатил за дом 10,35 миллиона долларов в 2017 году, а затем приступил к расчистке земли и строительству слишком близко к водно-болотным угодьям — и все это без разрешений, утверждают власти деревни.

Запрет на строительство Фото: New York Post

В то время он жил там с Патрицией Ландо, которая теперь стала его женой, а сам он находился в разводе с Линдой Маклоу, которая до сих пор живет на другом берегу пруда, настолько близко, что бывшие могут видеть друг друга из своих домов.

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