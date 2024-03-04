Горы высотой до трех метров: город "захватило" огромное перекати-поле (видео)

Причиной необычного явления стал сильный шторм. Через день после наводнения растениями город засыпало снегом. Местные жители помогали коммунальщикам расчищать дороги.

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В городе Саут-Джордан, расположенном в американском штате Юта, произошло необычное явление, улицы "захватило" перекати-поле. Высота сорняков, которые образуют целы горы достигает до трех метров. Об этом пишет KSL.

После сильного шторма город был наводнен этими растениями. Груды клубков перекати-поле перекрывали дороги, оставляя автовладельцев в безвыходном положении. Часто они находили свои машины уже под кучей сорняков. Местные жители, сотрудничая с коммунальными службами, с мотыгами и лопатами, активно расчищали дороги.

В администрации успокаивали общественность, заявляя, что для города это не первый случай нашествия сорняков. Через день Саут-Джордан окутал снегопад, который, как надеются жители, поможет усмирить перекати-поле.

Джон Янг, дом которого пострадал от сорняков Фото: KSL

Джон Янг, дом которого пострадал от сорняков, никогда не думал, что попадет в сюжет новостей.

"Все фотографирует, снимает видео. А ты надеешься, что ветер переменится. Не каждый день в гости залетают тысячи перекати-поле. Я проснулся сегодня утром, открыл жалюзи и увидел их на моем крыльце. Что делать в такой ситуации? Ничего не остается, кроме как смеяться", — рассказал американец.

Издание отмечает, что подобные инциденты не являются уникальными для США. В 2020 году в штате Вашингтон водители оказались в ловушке из-за четырехметровых гор сорняков, перекрывших шоссе в обоих направлениях. В 2018 году целый город в Калифорнии стал жертвой нашествия перекати-поля. Несмотря на кажущуюся безопасность растений, этот сорняк может стать причиной возгораний, дорожных аварий, вызывать аллергии, усугублять борьбу с вредителями и наносить ущерб другим культурам.

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