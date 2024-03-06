Новая монархия: экс-военный окрестил себя принцем самой маленькой "страны" (фото)

Майор британской армии Пэдди Бейтс даже ввел собственную конституцию, а затем придумал национальный флаг и гимн. Позже появилась своя валюта, паспорта и иммиграционная марка.

Related video

Непризнанное государство Силенд, расположенное в 12 милях (чуть больше 19 км) от побережья Англии, имеет захватывающую историю и может похвастаться собственной королевской семьей, валютой и даже национальным гимном. Об этом пишет Daily Star.

Оно является обладателем мирового рекорда Гиннесса как "самая маленькая территория, претендующая на статус государства".

Княжество Силенд — крошечная страна, расположенная в Северном море примерно в 12 милях от побережья Англии. Оно было создано в 1967 году Пэдди Роем Бейтсом, который провозгласил его независимым государством после того, как он и его семья заняли заброшенный военно-морской форт. Бывший военный назвал себя принцем Роем, а свою жену Джоан — принцессой, установив наследственную монархию. Он даже ввел конституцию для Силенда, а затем появились национальный флаг, гимн, валюта, паспорта и иммиграционная марка.

Непризнанное государство Силенд, расположенное в 12 милях от побережья Англии Фото: Shutterstock

После Второй мировой войны мужчина решил заняться пиратским радиовещанием. Он помнил о десятках фортов и платформ ПВО, которые предназначались для защиты Британии от нацистов, но были вскоре забыты после победы союзников. Однажды он решил отправиться на поиски таковых установить на них несколько пиратских радиостанций. Так бывший военный и нашел башню Рафс.

14 августа 1967 года в силу вступил закон, запрещающий радиовещание с морских платформ, таких как та, на которой обосновался Бейтс. 19 дней спустя, 2 сентября 1967 года, он провозгласил создание независимого от Великобритании княжества Силенд, объявив себя его правителем.

Джоан Бейтс, принцесса Джоан Силендская, и сын Майкл, 16 лет, смотрят с платформы Фото: Mirrorpix

Вскоре на башню случилось нападение. Конкуренты Бейста попытался взять Силенд штурмом с небольшой группой людей. В ответ бывший военный применил зажигательные бомбы и оружие. Эта стычка вызвала тревогу Королевского флота, который выслал патрульный катер. Когда судно вошло в территориальные воды нового государства, сын Бейста сделал предупредительные выстрелы. Парня и его отца арестовали, но тогда суд прекратил дело, решив, что оно не относится к его юрисдикции, Пэдди почувствовал себя победителем. По его словам, отклонив дело, Великобритания де-факто признала Силенд как государство.

Семья Бейтсов продолжает владеть морским фортом Фото: Mirrorpix

Издание отмечает, что люди со всего мира восхищаются историей непризнанного государства, поскольку она рассказывает о сопротивлении и о том, как можно сменить традиционные властные структуры. Ведь здесь каждый может стать дворянином. За титул барона или баронессы нужно заплатить всего 39,99 фунтов стерлингов, за лорда или леди £19,99, за сэра или даму £99,99, а за кругленькую сумму в £499,99, герцогом или герцогиней. Эта схема пользуется успехом. В 2012 году Эд Ширан стал бароном фон Эдвардом Шираном Силандским.

В 1977 году он отошел от дел, однако остался князем. В 1999 году отрекся от "престола" в пользу своего сына Майкла. Последние годы жизни Бейтс проживал в качестве пенсионера в Англии. После отречения князя Роя княжеством "управлял" его сын Майкл I Бейтс как принц-регент, на деле также проживающий в Великобритании. После смерти отца он стал правящим князем Силенда.

"На самом деле я по нему не скучаю. Я был там в течение многих лет, когда все это создавал. Но мне приятно бывать там время от времени, особенно с моими сыновьями", — говорил Майкл.

Любой и каждый может стать дворянином Силенда Фото: Shutterstock

Сегодня численность постоянного населения форта варьируется, но составляет около двух человек. Посетители приезжают и уезжают, но мир принял это непризнанное государство с распростертыми объятиями.

Флаги страны развеваются на четырех из семи высочайших вершин мира, включая Эверест. Целые команды представляют Силенд в керлинге, хоккее и беге на длинные дистанции. Государство также является самой экологически чистой страной в мире: 99,9 % энергии здесь получают из возобновляемых источников, а воду собирают и фильтруют из осадков.

Ранее Фокус сообщал, что женщина не платит за жилье, построив небольшой роскошный дом на заднем дворе. Прешес Прайс смотрела из окна кухни на свой огромный задний двор и поняла, что ей нужно построить жилье поменьше. Основной дом она хотела сдавать в аренду и получать дополнительную прибыль.

Также стало известно, что мировая элита строит секретные бункеры и запасается оружием. Недавно Марк Цукерберг разработал план по строительству бункера на своей ранчо, после чего его примеру последовали многие другие миллиардеры. Многие из них рассказывают о различных причинах конца света, но большинство начали подготовку к Судному дню.