Повезло дважды: супруги потеряли, а затем нашли выигрышный лотерейный билет (видео)

Марк Пердью узнал, что он и его жена выиграли 50 000 долларов, но не мог найти билет, который они купили за неделю до этого.

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В ноябре Марк Пердью узнал, что он и его жена выиграли 50 000 долларов, но не мог найти билет, который они купили за неделю до этого. Мужчина рассказал, что владелица AM Express поздравил его, когда он зашел в магазин.

"Я спросил: "За что? А она ответила: "Вы выиграли в лотерею". Я сказал, что мне бы хотелось этого, но она повторила, что я выиграл. Она даже сказала, что есть видео", — говорит американец.

Мужчина и его жена начали искать лотерейный билет, но ничего не нашли и решили, что его могли выбросить.

"Я била себя по рукам три месяца, думая, что мы выбросили его", — сказала его жена.

Затем в феврале Пердью, который является президентом компании Kiriu USA, пошел проверить состояние служебного автомобиля и увидел билет внутри. Машина, которая используется нечасто, понадобилась, потому что в город приехал гость с другого завода и его нужно было забрать на служебном авто.

"Не знаю, сколько бы он там пролежал, если бы мне не понадобилась машина. Меня немного трясло", — рассказала американец.

Мужчина сообщил об этом жене, и на следующий день они отправились в штаб-квартиру лотереи, где получили чек на 36 000 долларов после уплаты налогов. По словам супругов, они планируют оплатить счета и, возможно, отправиться в путешествие.

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