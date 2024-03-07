Пощастило двічі: подружжя загубило, а потім знайшло виграшний лотерейний білет (відео)

Марк Пердью дізнався, що він і його дружина виграли 50 000 доларів, але не міг знайти білет, який вони купили за тиждень до цього.

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У листопаді Марк Пердью дізнався, що він і його дружина виграли 50 000 доларів, але не міг знайти білет, який вони купили за тиждень до цього. Чоловік розповів, що власниця AM Express привітала його, коли він зайшов до магазину.

"Я запитав: "За що? А вона відповіла: "Ви виграли в лотерею". Я сказав, що мені б хотілося цього, але вона повторила, що я виграв. Вона навіть сказала, що є відео", — каже американець.

Чоловік і його дружина почали шукати лотерейний білет, але нічого не знайшли й вирішили, що його могли викинути.

"Я била себе по руках три місяці, думаючи, що ми викинули його", — сказала його дружина.

Потім у лютому Пердью, який є президентом компанії Kiriu USA, пішов перевірити стан службового автомобіля і побачив квиток усередині. Машина, яка використовується нечасто, знадобилася, бо в місто приїхав гість з іншого заводу, і його потрібно було забрати на службовому авто.

"Не знаю, скільки б він там пролежав, якби мені не знадобилася машина. Мене трохи трясло", — розповіла американка.

Чоловік повідомив про це дружині, і наступного дня вони вирушили до штаб-квартири лотереї, де отримали чек на 36 000 доларів після сплати податків. За словами подружжя, вони планують оплатити рахунки і, можливо, вирушити в подорож.

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