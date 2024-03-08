Планы изменились: мужчина стал богаче на $150 тысяч благодаря поломке машины

Будущий победитель лотереи оставил свой билет с любимыми номерами в автомобиле, пока тот находился в мастерской. Это заставило его изменить свои планы на ближайший розыгрыш.

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Мужчина из США рассказал, что поломка его автомобиля оказалась удачным стечением обстоятельств и привела к выигрышу 150 000 долларов в лотерею Powerball.

Житель штата Мэриленд пообщался с представителями государственной лотереи и сообщил, что оставил лотерейный билет со своими любимыми номерами в машине, пока она находилась в мастерской, что заставило его изменить свои планы на розыгрыш 17 февраля.

"Я не мог добраться до него, поэтому мне пришлось купить билет с быстрым выбором", — объяснил мужчина, который не захотел называть свое имя.

Американец купил билет со случайными номерами быстрого выбора в магазине Bennett's Thrifty Liquors на шоссе Августина Германа. Благодаря этому мужчина стал богаче на 150 000 долларов. По его словам, он узнал о своей победе только через неделю, когда отсканировал билет.

"Моя реакция была очень обыденной. На мне лежала большая ответственность за сохранение спокойствия, ведь речь шла о 150 000 долларов", — сказал он.

Победитель лотерее отметил, что этот приз поможет ему выйти на пенсию. Его жена добавила, что часть денег могла бы пойти на ремонт дома.

Ранее Фокус сообщал, что бабушка выиграла в лотерею благодаря своим внукам. Гленда Ханикатт каждый вечер придерживалась одной и той же простой стратегии игры. Недавно ее способ принес результат.

Также стало известно, что в Таиланде женщина ушла на пенсию после победы в лотерее. Уставшая от физических нагрузок, Сомсонг Сингса выиграла крупную сумму. В этом выигрыше женщина видит возможность уйти на пенсию и помочь своей семье.