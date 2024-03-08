Плани змінилися: чоловік став багатшим на $150 тисяч завдяки поломці машини

Майбутній переможець лотереї залишив свій білет з улюбленими номерами в автомобілі, поки той перебував у майстерні. Це змусило його змінити свої плани на найближчий розіграш.

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Чоловік зі США розповів, що поломка його автомобіля виявилася вдалим збігом обставин і призвела до виграшу 150 000 доларів у лотерею Powerball.

Мешканець штату Мериленд поспілкувався з представниками державної лотереї та повідомив, що залишив лотерейний білет зі своїми улюбленими номерами в машині, доки вона перебувала в майстерні, що змусило його змінити свої плани на розіграш 17 лютого.

"Я не міг дістатися до нього, тому мені довелося купити білет зі швидким вибором", — пояснив чоловік, який не захотів називати своє ім'я.

Американець купив білет із випадковими номерами швидкого вибору в магазині Bennett's Thrifty Liquors на шосе Августина Германа. Завдяки цьому чоловік став багатшим на 150 000 доларів. За його словами, він дізнався про свою перемогу лише через тиждень, коли відсканував білет.

"Моя реакція була дуже буденною. На мені лежала велика відповідальність за збереження спокою, адже йшлося про 150 000 доларів", — сказав він.

Переможець лотереї зазначив, що цей приз допоможе йому вийти на пенсію. Його дружина додала, що частина грошей могла б піти на ремонт будинку.

Раніше Фокус повідомляв, що бабуся виграла в лотерею завдяки своїм онукам. Гленда Ханікатт щовечора дотримувалася однієї і тієї ж простої стратегії гри. Нещодавно її спосіб приніс результат.

Також стало відомо, що в Таїланді жінка пішла на пенсію після перемоги в лотереї. Втомлена від фізичних навантажень, Сомсонг Сінгса виграла велику суму. У цьому виграші жінка вбачає можливість піти на пенсію і допомогти своїй родині.