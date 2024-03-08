Женщина выиграла почти $43 млн в казино, но место денег получила стейк на ужин (фото)

Катрине Букман выпал самый крупный джекпот в игровом автомате в истории США, но денег она так и не получила.

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В 2017 году американка Катрина Букман была в казино Resorts World в Нью-Йорке (США) и играла на автоматах, когда с удивлением увидела, что выиграла 42 949 672 доллара. Однако ее радость продлилась не долго. Об этой удивительной истории вспоминает британский таблоид Daily Star.

Это был самый большой джекпот в истории США. Женщина, сделавшая селфи с экраном, на котором отображался ее выигрыш, получила неприятный сюрприз, когда вместо этого ей предложили оплатить ужин со стейком.

Женщина, у которой было фото с выигрышем, вернулась в казино на следующий день, но ей сказали: "Вы ничего не выиграли".

В своем официальном решении сотрудники игрового заведения заявили, что автомат, на котором она играла, неисправен, и ее реальный выигрыш составил всего 2,25 доллара. Казино имело право не выплачивать огромный джекпот, поскольку в заявлении было указано, что "неисправности аннулируют все выплаты и игры".

Женщина выиграла в самый большой джекпот в истории США Фото: ABC News

Однако руководство развлекательного заведения все же пожалело невезучую женщину и предложило ей ужин со стейком.

"Получив уведомление о ситуации, персонал казино смог определить, что цифра, отображаемая на экране игрового автомата, была результатом очевидной неисправности. Это факт, позже подтвержденный Игорной комиссией штата Нью-Йорк. Объяснив мисс Букман обстоятельства, мы предложили ей выплатить правильную сумму, которая была указана на распечатанном билете. Сбои в работе автоматов случаются редко, и мы хотели бы принести свои извинения г-же Букман за все неудобства, которые она могла причинить", — заявлял тогда представитель Resorts World Дэн Бэнк.

Букман, явно разгневанная этим казусом, позже подала иск против игрального заведения, утверждая, что руководство проявило халатность и не обслуживало свое оборудование должным образом. Ее адвокат Алан Рипка сказал, что оправдания казино "смехотворны".

"Вы не можете утверждать, что автомат сломан, если хотите, чтобы он был сломан. Значит ли это, что его не проверяли? Значит ли это, что его не обслуживали? А если так, значит ли это, что люди, игравшие там до Букман, имели нулевые шансы на выигрыш?" — говорил юрист.

В итоге дело было урегулировано во внесудебном порядке.

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