Жінка виграла майже $43 млн у казино, але замість грошей отримала стейк на вечерю (фото)

Катріні Букман випав найбільший джекпот в ігровому автоматі в історії США, але грошей вона так і не отримала.

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У 2017 році американка Катріна Букман була в казино Resorts World у Нью-Йорку (США) і грала на автоматах, коли з подивом побачила, що виграла 42 949 672 долари. Однак її радість тривала не довго. Про цю дивовижну історію згадує британський таблоїд Daily Star.

Це був найбільший джекпот в історії США. Жінка, яка зробила селфі з екраном, на якому відображався її виграш, отримала неприємний сюрприз, коли замість цього їй запропонували оплатити вечерю зі стейком.

Жінка, у якої було фото з виграшем, повернулася в казино наступного дня, але їй сказали: "Ви нічого не виграли".

У своєму офіційному рішенні співробітники ігрового закладу заявили, що автомат, на якому вона грала, несправний, і її реальний виграш становив лише 2,25 долара. Казино мало право не виплачувати величезний джекпот, оскільки в заяві було зазначено, що "несправності анулюють усі виплати та ігри".

Жінка виграла в найбільший джекпот в історії США Фото: ABC News

Однак керівництво розважального закладу все ж пожаліло невдачливу жінку і запропонувало їй вечерю зі стейком.

"Отримавши повідомлення про ситуацію, персонал казино зміг визначити, що цифра, яка відображається на екрані ігрового автомата, була результатом очевидної несправності. Це факт, пізніше підтверджений Гральною комісією штату Нью-Йорк. Пояснивши міс Букман обставини, ми запропонували їй виплатити правильну суму, яка була вказана на роздрукованому білеті. Збої в роботі автоматів трапляються рідко, і ми хотіли б попросити вибачення у пані Букман за всі незручності, які вона могла заподіяти", — заявляв тоді представник Resorts World Ден Бенк.

Букман, явно розгнівана цим казусом, пізніше подала позов проти грального закладу, стверджуючи, що керівництво проявило недбалість і не обслуговувало своє обладнання належним чином. Її адвокат Алан Ріпка сказав, що виправдання казино "сміховинні".

"Ви не можете стверджувати, що автомат зламаний, якщо хочете, щоб він був зламаний. Чи означає це, що його не перевіряли? Чи означає це, що його не обслуговували? А якщо так, чи означає це, що люди, які грали там до Букман, мали нульові шанси на виграш?" — говорив юрист.

У підсумку справу було врегульовано в позасудовому порядку.

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