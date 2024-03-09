Возможно, была на "Титанике". Океан вынес на пляж таинственную пачку из прошлого века (фото)

Большинство обломков знаменитого корабля лежат на дне примерно в 350 милях от берегов острова Ньюфаундленд.

Related video

На пляж Кейс-Бич, что в Шотландии, океан вынес загадочный сверток — пачку грязных резиновых листов с уникальными узорами. Эксперты считают, что они могли быть на борту затонувшего "Титаника". Об этом пишет издание The Mirror.

Артефакт на побережье нашел мужчина по имени Дэвид Грэм Скотт. Он сразу сфотографировал его и отправил снимки для изучения эксперту Стиву Трюхеллу из Корнуолла. Тот, в свою очередь, сделал предположение, что находка связана со знаменитым кораблем, который затонул в 1912 году.

Важно

Сенсационное открытие: фермер нашел в доме комнату, "застыгшую" в средних веках (фото)

Знаток объяснил, что листы изготовлены из "гуттаперчи" — плотной формы латекса, похожей на резину, которая широко использовалась в конце 19 и в начале 20 веков в быту и промышленности. Сейчас ее применяют преимущественно для лечения корневых каналов в стоматологии.

По словам Трюхелла, вполне вероятно, что этот сверток мог быть на "Титанике".

"Этот материал был чрезвычайно популярным около века назад, и есть доказательства в журналах, что "Титаник" перевозил гуттаперчу. Не исключено, что тюки были на корабле. Мы находим много обломков, вынесенных к берегам Великобритании с побережья Ньюфаундленда, недалеко от места катастрофы", — отметил эксперт.

К слову, легендарное судно затонуло вблизи Ньюфаундленда (Канада). Большинство обломков "Титаника" лежат на дне примерно в 350 милях от берегов этого острова. Течения регулярно выносят на побережье разного рода предметы и странные вещи.

На пляж Кейс-Бич, что в Шотландии, океан вынес загадочный сверток Фото: Jam Press На пляж Кейс-Бич, что в Шотландии, океан вынес загадочный сверток Фото: Jam Press

Напомним, ранее Фокус писал, что в живописном местечке на берегу озера в Нью-Йорке (США) выставлен на продажу дом, который в свое время принадлежал легендарному исследователю затонувшего "Титаника" Полю-Анри Нарджоле. Цена поместья с четырьмя спальнями составляет 1,35 миллиона фунтов стерлингов. Однако особой ценностью этого объекта недвижимости являются жуткие детали, которые стали точным предсказанием трагической судьбы его владельца.

Кроме того, 21-летний Аарон Гибсон из шотландского города Далбитти нашел в своем саду бомбу времен Второй мировой войны. Увидев снаряд, мужчина сразу позвонил сотрудникам полиции, которые вызвали команду специалистов по обезвреживанию взрывчатки.