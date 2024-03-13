Развалили все и ушли: мастера-самоучки оставили мать с тремя детьми без крыши над головой

Женщина пыталась трансформировать семейное гнездышко 1930-х годов в "домик мечты", потратив на это свои последние сбережения.

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46-летняя мать-одиночка с тремя детьми Клэр Харрис рассказала о том, как неопытные строители оставили ее буквально без крыши над головой. Подробнее об этом женщина рассказала в интервью изданию The Sun.

Клэр из городка Милтон-Кинс после смерти любимого мужа Гэри от рака пыталась трансформировать их семейное гнездышко 1930-х годов в "домик мечты", потратив на это свои последние сбережения — 70 тыс. фунтов стерлингов.

Британка наняла мастеров для реконструкции, однако бригада неожиданно бросила работу на полпути, оставив часть дома без крыши.

"Мы жили без кухни в течение трех месяцев, без горячей воды четыре месяца и без отопления — два года. Часть задней стены все еще стоит на ветру. Это же должен был быть дом нашей мечты, но теперь я называю его домом из ада", — вздыхает мать.

Клэр из городка Милтон-Кинс после смерти любимого мужа Гэри от рака пыталась трансформировать их семейное гнездышко 1930-х годов в "домик мечты" Фото: Damien McFadden

Она утверждает, что проверила рекомендации строителей, прежде чем их нанять, но это не помогло избежать проблем. Через несколько месяцев после начала работ они начали требовать дополнительно 15 тысяч фунтов стерлингов поверх договоренной цены. Когда заказчица отказалась доплачивать, мастера забрали инструменты и бесследно исчезли.

В отчаянии Харрис подала в суд по рассмотрению мелких исков и даже выиграла дело, однако из-за отсутствия средств у ответчика так и не смогла получить законную компенсацию.

Позже женщине удалось отремонтировать крышу и сделать дом снова пригодным для жизни — это обошлось ей в 40 тысяч фунтов стерлингов и забрало немало сил и нервов.

"Мне стыдно. Он до сих пор выглядит как строительная площадка. То, что должно было быть домом нашей мечты, превратилось в кошмар, от которого я не могу проснуться", — добавляет расстроенная женщина.

В отчаянии Харрис подала в суд по рассмотрению мелких исков и даже выиграла дело, однако из-за отсутствия средств у ответчика так и не смогла получить законную компенсацию Фото: Damien McFadden В отчаянии Харрис подала в суд по рассмотрению мелких исков и даже выиграла дело, однако из-за отсутствия средств у ответчика так и не смогла получить законную компенсацию Фото: Damien McFadden

Напомним, ранее Фокус писал о том, что самый известный недостроенный особняк Северной Калифорнии (США) неожиданно выставили на продажу. Дом общей площадью 13 тысяч квадратных футов с восемью спальнями и тремя ванными недавно появился на сайте Zillow по цене в $4,5 миллиона.

Кроме того, в сети появились аэроснимки масштабного демонтажа 88 новостроек в районе Дарвин Грин, что в Кембридже (Великобритания). Все эти дома сравняли с землей после того, как были обнаружены проблемы с фундаментом. Досадная ошибка обошлась застройщику Barratt David Wilson Homes Cambridgeshire в 40 миллионов фунтов стерлингов.