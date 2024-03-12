Ничего не осталось, кроме обломков: 88 новостроек снесли из-за досадной ошибки (фото)

Компания Barratt признала, что во время инспекции в части объектов обнаружила серьезные недостатки, которые не соответствуют стандартам качества и безопасности.

Related video

В сети появились аэроснимки масштабного демонтажа 88 новостроек в районе Дарвин Грин, что в Кембридже (Великобритания). Все эти дома сравняли с землей после того, как были обнаружены проблемы с фундаментом. Досадная ошибка обошлась застройщику Barratt David Wilson Homes Cambridgeshire в 40 миллионов фунтов стерлингов, пишет издание Daily Mail.

На опубликованных кадрах показана куча обломков на месте, где еще недавно стояли новенькие ЖК. Работы по сносу продолжались последние восемь недель под пристальным наблюдением специалистов. Мастера вынуждены были установить огромные экраны для защиты соседних домов от пыли, обломков и звуков тяжелой техники.

В заявке на снос, которую застройщик подал в горсовет Кембриджа прошлой осенью, сообщалось, что часть материалов, таких как кирпич, двери и окна, планируют сохранить и использовать повторно, а остальные обломки измельчат на месте.

Компания Barratt в июне 2022 года признала, что во время инспекции в части объектов обнаружила серьезные недостатки, которые не соответствуют стандартам качества и безопасности. Именно поэтому было принято решение о полном сносе и восстановлении.

К слову, масштабный жилой комплекс расположен в 1,6 мили от центра Кембриджа. Местные чиновники предоставили официальное разрешение на строительство там 1593 домов, школы, супермаркета и библиотеки. Сейчас ведется строительство второй очереди. Цены на дома с 2-5 спальнями достигают 850 тысяч фунтов стерлингов.

Компания Barratt в июне 2022 года признала, что во время инспекции в части объектов обнаружила серьезные недостатки, которые не соответствуют их стандартам качества и безопасности Фото: BAV Компания Barratt в июне 2022 года признала, что во время инспекции в части объектов обнаружила серьезные недостатки, которые не соответствуют их стандартам качества и безопасности Фото: BAV

Часть снесенных домов уже продали, но новые владельцы еще не успели туда заселиться. Представители Barratt извинились перед клиентами за сложившуюся ситуацию и заверили, что сделают все возможное, чтобы исправить свою ошибку.

"Самое важное, чтобы жилье, которое мы строим для наших клиентов, было высокого качества, а это означает, что необходимо признавать ошибки и исправлять их, что мы и делаем", — указано в заявлении.

Часть снесенных домов уже продали, но новые владельцы еще не успели туда заселиться Фото: BAV

Напомним, ранее Фокус писал о том, что самый известный недостроенный особняк Северной Калифорнии (США) неожиданно выставили на продажу. Дом общей площадью 13 тысяч квадратных футов с восемью спальнями и тремя ванными недавно появился на сайте Zillow по цене в $4,5 миллиона

Кроме того, 27-летний исследователь урбанистики Кайл Урбекс, который регулярно документирует заброшенные локации, поделился фотографиями заброшенного дома в Карлуке (графство Ланаркшир, Великобритания), где почти два десятилетия не было владельцев.