Нічого не лишилось, крім уламків: 88 новобудов знесли через прикру помилку (фото)

Компанія Barratt визнала, що під час інспекції в частині об’єктів виявила серйозні недоліки, які не відповідають стандартам якості та безпеки.

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У мережі з’явились аерознімки масштабного демонтажу 88 новобудов у районі Дарвін Грін, що у Кембриджі (Велика Британія). Усі ці будинки зрівняли із землею після того, як були виявлені проблеми з фундаментом. Прикра помилка обійшлась забудовнику Barratt David Wilson Homes Cambridgeshire у 40 мільйонів фунтів стерлінгів, пише видання Daily Mail.

На опублікованих кадрах показано купу уламків на місці, де ще нещодавно стояли новенькі ЖК. Роботи зі знесення тривали останні вісім тижнів під пильним наглядом фахівців. Майстри змушені були встановити величезні екрани для захисту сусідніх будинків від пилу, уламків та звуків важкої техніки.

У заявці на знесення, яку забудовник подав до міськради Кембриджа минулої осені, повідомлялось, що частину матеріалів, таких як цегла, двері та вікна, планують зберегти та використати повторно, а решту уламків подрібнять на місці.

Компанія Barratt в червні 2022 року визнала, що під час інспекції в частині об’єктів виявила серйозні недоліки, які не відповідають стандартам якості та безпеки. Саме тому було прийняте рішення про повне знесення та відбудову.

До слова, масштабний житловий комплекс розташований за 1,6 милі від центру Кембриджа. Місцеві посадовці надали офіційний дозвіл на зведення там 1593 будинків, школи, супермаркету та бібліотеки. Наразі ведеться будівництво другої черги. Ціни на оселі з 2-5 спальнями сягають 850 тисяч фунтів стерлінгів.

Компанія Barratt в червні 2022 року визнала, що під час інспекції в частині об"єктів виявила серйозні недоліки, які не відповідають їхнім стандартам якості та безпеки Фото: BAV Компанія Barratt в червні 2022 року визнала, що під час інспекції в частині об"єктів виявила серйозні недоліки, які не відповідають їхнім стандартам якості та безпеки Фото: BAV

Частину знесених будинків вже продали, але нові власники ще не встигли туди заселитися. Представники Barratt вибачилися перед клієнтами за ситуацію, що склалася, та запевнили, що зроблять усе можливе, аби виправити свою помилку.

"Найважливіше, щоб житло, яке ми будуємо для наших клієнтів, було найвищої якості, а це означає, що необхідно визнавати помилки та виправляти їх, що ми й робимо", — вказано в заяві.

Частину знесених будинків вже продали, але нові власники ще не встигли туди заселитися Фото: BAV

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що найвідоміший недобудований особняк Північної Каліфорнії (США) несподівано виставили на продаж. Будинок загальною площею 13 тисяч квадратних футів із вісьмома спальнями та трьома ванними недавно з'явився на сайті Zillow за ціною у $4,5 мільйона

Крім того, 27-річний дослідник урбаністики Кайл Урбекс, який регулярно документує занедбані локації, поділився світлинами покинутого будинку в Карлуку (графство Ланаркшир, Велика Британія), де майже два десятиліття не було власників.