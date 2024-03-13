В Таиланде женщина спасла внука от нападения крысиной змеи, пробравшейся в дом (фото)

Бабушка продемонстрировала молниеносную реакцию — схватила малыша, когда крупная черная змея проползла через открытые двери.

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Быстрые действия пожилой женщины в Таиланде спасли ее внука от атаки крайне агрессивной рептилии. Камеры наблюдения запечатлели произошедшее. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина закричала и своевременно забрала внука в сторону, что позволило избежать встречи с приближающимся хищником в их доме в городе Утайтхани.

На записи видно, как женщина подхватывает ребенка и забирает его от манежа, судя по всему, опасаясь, что змея снова приползет.

Местные жители решили, что змея попыталась схватить ребенка за ногу, но мальчик не пострадал.

Случай произошел 11 марта. На записи бабушка находится с ребенком в манеже, а он с любопытством указывает на животное у двери. Женщина поворачивается, чтобы посмотреть, и ужасается от вида крупной змеи, которая мчится навстречу.

Нападение змеи на ребенка в городе Утайтхани, Таиланд Нападение змеи на ребенка в городе Утайтхани, Таиланд

Затем после решительных действий женщины рептилия — предположительно неядовитая, но очень агрессивная черная крысиная змея — уползла через открытую дверь в заросли сада.

"Я инстинктивно встала, когда увидела змею, которая приближалась. Я не сводила с нее глаз, а затем быстро оттащила внука как раз вовремя", — объяснила женщина.

Напомним, что ядовитая змея пробралась в шкаф с одеждой ребенка.

Также сообщалось, что нашли самую крупную в мире змею весом 200 килограмм.