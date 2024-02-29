"Это безумие": ядовитая змея пробралась в шкаф с одеждой ребенка (видео)

Тим Хадсон обнаружил, что по одежде, висевшей в шкафу, ползет рептилия, относящаяся к очень ядовитым видам. Ловец змей отметил, что никогда не видел такого раньше.

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В Австралии ловец рептилий прибыл в дом в Квинсленде, в котором житель обнаружил ядовитую змею, скользящую по детской одежде, висящей в шкафу. Об стало известно из видео, которым поделился мужчина в Facebook.

Тим Хадсон, владелец компании Hudson Snake Catching, показал жуткую сцену, с которой он столкнулся, приехав на один из вызовов.

Австралиец обнаружил, что по одежде, висевшей в шкафу, ползет малоглазая змея, относящаяся к очень ядовитым видам.

"Какого черта ты там делаешь? Прямо в одежде, это безумие", — говорил голос за кадром.

По словам Хадсона, его вызвал в дом один из жильцов, который и заметил змею в шкафу у ребенка. Позже ловец змей рассказал местным СМИ, что никогда раньше не видел, чтобы малоглазая змея пряталась в висящей одежде. Он также отметил, что у рептилий есть способности к лазанию.

Малоглазая змея очень скрытна, и ее вряд ли можно встретить на открытом пространстве днем. Если рептилию потревожить, она может агрессивно метаться, но обычно не склонна кусаться. Токсичность яда и воздействие на людей может варьироваться от отсутствия симптомов до почечной недостаточности и, возможно, смерти (один зарегистрированный летальный исход). К укусу всегда следует относиться как к серьезному и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

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