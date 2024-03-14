"Загадочный человек" случайно попал на один из самых популярных снимков в мире (фото)

Пол Коул просто ждал свою жену в момент когда был сделан снимок. Позже он показывал легендарное фото своим детям.

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Обложка альбома The Beatles Abbey Road является одной из самых знаковых и узнаваемых в мире. Однако на ней запечатлен человек, который случайно попал в кадр, во время того как знаменитая четверка шла по зебре. Об этом пишет The Mirror.

Загадочный мужчина на обложке знаменитого альбома The Beatles Abbey Road случайно стал участником одной из самых популярных обложек музыкальных альбомов в мире. Этот парень вошел в историю музыки, даже ничего не делая для этого.

На обложке альбома The Beatles "Abbey Road" 1969 года можно увидеть группу, пересекающую дорогу в линию. Но если присмотреться, то на заднем плане у дороги стоит загадочный человек. Это один из немногих людей, попавших в кадр, но он даже не хотел этого.

Этот человек, одетый в коричневое пальто и белую рубашку, был найден спустя годы после того, как многие люди начали говорить, что узнают его. Им оказался американский турист по имени Пол Коул и он просто ждал свою жену, в момент когда был сделан снимок.

"Я сказал ей, что видел достаточно музеев. Я просто останусь здесь и посмотрю, что происходит снаружи", — рассказывал позже американец.

Мужчина вошел в историю музыки, даже ничего не делая для этого Фото: Hinckley Times

В этот момент он увидел четырех парней, переходящих по зебре, и заметил нечто странное — на одном из них, Поле Маккартни, не было обуви.

"Я случайно поднял глаза и увидел, что эти парни идут через дорогу, как линия уток. Я назвал их "кучкой психов", потому что в то время они выглядели довольно необычно. В Лондоне нельзя было ходить босиком", — отмечал мужчина.

Пол был поражен, когда позже заметил себя на заднем плане обложки альбома.

"Я увидел альбом и сразу же узнал себя. На мне была новая одежда и я только что купил новые очки в оправе. Я сказал своим детям, что бы они достали лупу, и тогда они смогут увидеть меня", — говорил тогда мужчина, который умер в 2008 году, в возрасте 98-ми лет.

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