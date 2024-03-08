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МирФан

Манит животных: британцы пытаются раскрыть тайну старинного моста (фото)

Старинный викторианский мост, мост, каменный мост, 600 собак, тайна моста, переправа, животные, обрыв, лес, дом рядом с мостом
Фото: Creative Commons | Со старинным мостом связана жутка загадка

Необъяснимые случаи с собаками уже несколько десятилетий ставят в тупик экспертов и пользователей соцсетей. По неизвестной причине около 600 домашних животных сбросились с готической конструкции.

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На мосту Овертаун близ города Думбартон (Шотландия) за последние годы произошло множество необъяснимых случаев гибели собак, и некоторые местные жители считают, что в этом может быть виноват призрак скорбящей вдовы. Об этом пишет Daily Record.

На первый взгляд старинная переправа похожа на многие другие живописные места, но с ней связана леденящая душу загадка.

Каменный мост викторианской эпохи в шотландском графстве Западный Данбартоншир стал известен как "Мост собачьих самоубийств". Необъяснимые случаи уже несколько десятилетий ставят в тупик экспертов и местных жителей. По неизвестной причине около 600 собак сбросились с готической конструкции. Некоторые из них выжили после падения с высоты в 50 футов (чуть более 15 метров) и в нескольких случаях даже вернулись на мост для повторной попытки.

С 1950-х годов поступало множество сообщений о загадочных падениях и прыжках животных с каменной переправы. Местные жители считают, что по одной из версий, в этом может быть виноват призрак убитой горем вдовы.

Старинный викторианский мост, мост, каменный мост, 600 собак, тайна моста, переправа, животные, обрыв, лес, дом рядом с мостом Fullscreen
Около 600 собак сбросились с готической конструкции
Фото: Creative Commons

Одной из счастливчиков, выживших в 2014 году, стала трехлетний спаниель по имени Кэсси.

"Мы только вышли из машины, и она сразу же направилась к мосту. Кэсси обожает свой мяч и обычно смотрит на меня, ожидая его, так что это было очень нехарактерно. Она повернула голову, посмотрела вверх и сделала огромный прыжок. Я никогда не забуду ужасный вой, который она издала, когда перепрыгивала. Мой сын посмотрел вниз и увидел лишь точку. Ей удалось подняться, как она это пережила, я никогда не узнаю", — рассказала потрясенная хозяйка собаки.

Со временем необъяснимые самоубийства животных на мосту привлекли внимание всего мира. Люди не могут понять, почему они происходят, но существует множество теорий, в том числе о том, что собаки были сбиты с толку и ошеломлены звуками, доносящимися снизу. Другие предполагают, что в доме живет призрак леди Овертаун, которая грустит после смерти своего мужа в 1908 году. Многие местные жители поговаривают, что здесь ходила женщина в белых одеждах, а в окне виднелась странная фигура, которая, по мнению некоторых, околдовывала домашних животных и убеждала их прыгнуть в воду.

Старинный викторианский мост, мост, каменный мост, 600 собак, тайна моста, переправа, животные, обрыв, лес, дом рядом с мостом Fullscreen
История получила широкую огласку и многие пользователи соцсетей пытались раскрыть тайну моста.
Фото: Creative Commons

В 2019 году Боб и Мелисса Хилл, владельцы Overtoun House, сообщили, что за 17 лет проживания в доме они стали свидетелями того, как несколько собак вели себя странно, а затем упали с моста. Тогда владелец особняка заявил, что запах норки, сосновой куницы и других обитателей леса взволновал животных, в результате чего они прыгали вниз.

В настоящее время установлены знаки, призывающие владельцев домашних животных держать их на поводке, если они проходят мимо.

Старинный викторианский мост, мост, каменный мост, 600 собак, тайна моста, переправа, животные, обрыв, лес, дом рядом с мостом Fullscreen
В настоящее время установлены знаки, призывающие владельцев домашних животных держать их на поводке
Фото: Creative Commons

С тех пор эта история получила широкую огласку и многие пользователи соцсетей пытались раскрыть тайну моста.

"В граните есть кварц. Кварц вибрирует на частоте, которую слышат собаки, и это может спровоцировать реакцию бегства", "Моя теория — это камни, которые имеют такую форму, что ветер создает на звук, исходящий от собачьего свистка", — писали они.

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