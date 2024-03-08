Вабить тварин: британці намагаються розкрити таємницю старовинного мосту (фото)

Незрозумілі випадки із собаками вже кілька десятиліть ставлять у глухий кут експертів і користувачів соцмереж. З невідомої причини близько 600 домашніх тварин скинулися з готичної конструкції.

Related video

На мосту Овертаун поблизу міста Думбартон (Шотландія) останніми роками сталося безліч нез'ясовних випадків загибелі собак, і деякі місцеві жителі вважають, що в цьому може бути винна примара скорботної вдови. Про це пише Daily Record.

На перший погляд, старовинна переправа схожа на багато інших мальовничих місць, але з нею пов'язана загадка, від якої холоне душа.

Кам'яний міст вікторіанської епохи в шотландському графстві Західний Данбартоншир став відомий як "Міст собачих самогубств". Незрозумілі випадки вже кілька десятиліть ставлять у глухий кут експертів і місцевих жителів. З невідомої причини близько 600 собак скинулися з готичної конструкції. Деякі з них вижили після падіння з висоти в 50 футів (трохи більше ніж 15 метрів) і в кількох випадках навіть повернулися на міст для повторної спроби.

З 1950-х років надходило безліч повідомлень про загадкові падіння і стрибки тварин з кам'яної переправи. Місцеві жителі вважають, що за однією з версій, у цьому може бути винна примара вбитої горем вдови.

Близько 600 собак скинулися з готичної конструкції Фото: Creative Commons

Однією зі щасливчиків, які вижили у 2014 році, стала трирічний спанієль на ім'я Кессі.

"Ми щойно вийшли з машини, і вона відразу ж попрямувала до мосту. Кессі обожнює свій м'яч і зазвичай дивиться на мене, чекаючи його, тож це було дуже нехарактерно. Вона повернула голову, подивилася вгору і зробила величезний стрибок. Я ніколи не забуду жахливе виття, яке вона видала, коли перестрибувала. Мій син подивився вниз і побачив лише крапку. Їй вдалося піднятися, як вона це пережила, я ніколи не дізнаюся", — розповіла приголомшена господиня собаки.

Згодом незрозумілі самогубства тварин на мосту привернули увагу всього світу. Люди не можуть зрозуміти, чому вони відбуваються, але існує безліч теорій, зокрема про те, що собаки були спантеличені й приголомшені звуками, які долинають знизу. Інші припускають, що в будинку живе привид леді Овертаун, яка сумує після смерті свого чоловіка 1908 року. Багато місцевих жителів подейкують, що тут ходила жінка в білому одязі, а у вікні виднілася дивна фігура, яка, на думку декого, зачаровувала домашніх тварин і переконувала їх стрибнути у воду.

Історія набула широкого розголосу і багато користувачів соцмереж намагалися розкрити таємницю мосту. Фото: Creative Commons

У 2019 році Боб і Мелісса Гілл, власники Overtoun House, повідомили, що за 17 років проживання в будинку вони стали свідками того, як кілька собак поводилися дивно, а потім впали з мосту. Тоді власник особняка заявив, що запах норки, соснової куниці та інших мешканців лісу схвилював тварин, унаслідок чого вони стрибали вниз.

Наразі встановлено знаки, що закликають власників домашніх тварин тримати їх на повідку, якщо вони проходять повз.

Наразі встановлено знаки, що закликають власників домашніх тварин тримати їх на повідку Фото: Creative Commons

Відтоді ця історія набула широкого розголосу і багато користувачів соцмереж намагалися розкрити таємницю мосту.

"У граніті є кварц. Кварц вібрує на частоті, яку чують собаки, і це може спровокувати реакцію втечі", "Моя теорія — це каміння, яке має таку форму, що вітер створює на звук, який виходить від собачого свистка", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка не платить за житло, побудувавши невеликий розкішний будинок на задньому дворі. Прешес Прайс дивилася з вікна кухні на свій величезний задній двір і зрозуміла, що їй потрібно побудувати житло трохи менше. Основний будинок вона хотіла здавати в оренду й отримувати додатковий прибуток.

Також стало відомо, що світова еліта будує секретні бункери і запасається зброєю. Нещодавно Марк Цукерберг розробив план з будівництва бункера на своєму ранчо, після чого його приклад наслідували багато інших мільярдери. Багато з них розповідають про різні причини кінця світу, але більшість почали підготовку до Судного дня.